بث مباشر.. مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2020

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إسبانيا والنرويج على ملعب "المستايا" في العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت.



ويتسلح الماتادور الإسباني بالقوة الضاربة وبقيادة فنية للمدرب المخضرم لويس إنريكي الذي تولى المهمة بعد الخروج المهين من مونديال روسيا 2018.



وفي نفس المجموعة يستضيف منتخب السويد نظيره رومانيا في موقعة قوية جدا، ويلعب منتخب مالطة أمام جزر فاروه.



وتم تقسيم منتخبات القارة إلى 10 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة بينما سيلعب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث مباريات الملحق يتأهل 4 منها.





























