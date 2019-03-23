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أخبار العالم

الخارجية العراقية: دعوة أمريكا لسيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي

السبت 23/مارس/2019 - 11:21 ص
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
رويترز
ذكرت وزارة الخارجية العراقية على تويتر اليوم السبت، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان تتعارض مع القانون الدولي.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية:"إن دعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري يراها العراق تُعطي الشرعية للاحتلال وتتعارض مع القانون الدولي".

ويمثل بيان ترامب يوم الخميس تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية بشأن وضع هضبة الجولان التي احتلها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

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