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أمجد المصرى يكتب: المرأة وطن لا يهان ولا يخان

السبت 23/مارس/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
يوم واحد لا يكفي ابدًا .. كيف يكون العطاء عامًا كاملًا ويكون الوفاء يومًا واحدًا . يوم واحد لا يوفيكم حقكم فكل لحظه وكل ساعه وكل يوم وامهات الوطن رائعات وعظيمات.!

في الأحتفال بأمهاتنا والذى اعتدنا علي اختصاره في يوم واحد فقط ظلمًا واجحافًا لحق هؤلاء الرائعات تحيه من قلب مصرى عاشق للوطن لعظيمات هذه الأرض الطيبه وقُبلة شكر وأحترام علي رأس وقدم كل أم مصريه اعطت ومازالت تعطى لهذا الوطن دفئًا وحنانًا واملًا وامانًا متجددًا كل صباح .

تحيه للعظيمات في كل شبر من ارض مصر .. تحيه لأمهات الرجال صانعات المستقبل .. تحيه للمضحيات دون انتظار للخالدات في القلب والروح والعقل معًا .. تحيه لمن قدمت للوطن ابطالًا يدافعون عن الأرض والعرض فغرست في وجدانهم منذ الصغر ان الموت حق وان الوطن غالٍ والشهادة شرف لا يناله الا السعداء .. تحيه للمناضلات في ميادين الحياه ودروبها تحيه لربات البيوت شريفات الوطن ومبعث فخره وعزته .

في يومهن نجدد عهد الحب والأحترام وعرفان الجميل فننحنى لما قدموا لنا طوال العمر ونُشهد الله وهو اعلم منا بأن امهات هذا البلد لم يبخلوا او يتاخروا لحظة واحده عن اغاثته وحمايته ودعمه بالجهد والمال والولد فعبروا بمصر سنواتٍ عجاف كادت ان تعصف بالجميع لولا فضلهن وعظمتهن ووجودهن كالجبال الرواسي التى ثبتت اركان البيت والوطن رغم شدة وقسوة تلك السنوات فكيف لعاقل او منصف ان ينكر فضلهُن علي الجميع وكيف كُن عظيمات حقًا في التضحيه والفداء .

بالأمس كنا نودع شهيدًا كانت امُه تنتظره ليحتفل بها في عيدها واليوم نقول لها ان مات الولد فكلُنا لكِ ولدًا نُقـدرك ونُجلِك ونرفع قدرك فوق الروؤس والأعناق فلا تحزنى وانتِ من علمتينا الا نحزن وضربتى لنا الأمثال في الصبر والجلد .. بالأمس كنا نبكى امامك وانتى صامده فعذرًا ام الشهيد فنحن معشر الرجال اضعف منك كثيرًا ومازلنا نتعلم منك كيف يكون الثبات عند البلاء والصبر علي الابتلاء .

في يوم الأم نقدم كلمة شكر وعرفان بأسم كل الرجال بل بأسم الوطن لأمهاتٍ صدقوا ماعاهدوا الله عليه فاستحقوا ان تكون الجنه تحت اقدامهن ... كل عام وانتم معنا رائدات رائعات في البذل والعطاء وليهدى الله كل ابناء الوطن لأن يعلموا للأم قدرها فلا نرى امٌ حزينه او غارمه او وحيده في كبرِها وقد انفض عنها ابناؤها والهتهُم خطوب الحياه ومُتعها الزائله فنسوا انها هى مصدر الحياه وصاحبة الفضل في وجودهم .. رفقًا بأمهات مصر قوارير الأمه عظيمات الوطن وكل عام وانتم بخير .. حفظ الله امهاتنا من كل سوء وحزن والم .. حفظ الله الوطن .

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