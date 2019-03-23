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بث مباشر.. مباراة إيطاليا وفنلندا في تصفيات يورو 2020

السبت 23/مارس/2019 - 11:10 ص
منتخب إيطاليا (أرشيفية)
منتخب إيطاليا (أرشيفية)
القسم الرياضي
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إيطاليا وفنلندا، والتي ستنطلق في تمام العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، على ملعب "الفريولي" ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويسعى "الأزوري" بقيادة مدربه روبيرتو مانشيني لتحقيق انطلاقة قوية في التصفيات لحسم بطاقة التأهل مبكرًا، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب البوسنة والهرسك مع أرمينيا، ويستضيف منتخب ليشتنشتاين نظيره اليونان.

وتم تقسيم منتخبات القارة إلى 10 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة بينما سيلعب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث مباريات الملحق يتأهل 4 منها.















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