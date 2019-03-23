وزيرة الهجرة: زيارتي لـ نيوزيلندا خير رد على ادعاءات الإخوان

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن زيارتها لمدينة "كراست تشرش" النيوزلندية التي وقع بها الحادث الإرهابي، كانت ضرورية جدًا في هذا التوقيت للرد على ادعاءات الإخوان المسلمين الموجودين بالمدينة.





وأوضحت "مكرم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أن المدينة السالف ذكرها معقل للإخوان المسلمين، مشيرة إلى إنهم حاولوا بث الروح الانهزامية في نفوس المصريين والتأكيد على تخلي الحكومة المصرية عنهم.



