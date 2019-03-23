وزيرة الهجرة: زيارتي لـ نيوزيلندا خير رد على ادعاءات الإخوان

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن زيارتها لمدينة "كراست تشرش" النيوزلندية التي وقع بها الحادث الإرهابي، كانت ضرورية جدًا في هذا التوقيت للرد على ادعاءات الإخوان المسلمين الموجودين بالمدينة.
وأوضحت "مكرم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أن المدينة السالف ذكرها معقل للإخوان المسلمين، مشيرة إلى إنهم حاولوا بث الروح الانهزامية في نفوس المصريين والتأكيد على تخلي الحكومة المصرية عنهم.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من الجمل التي أطلقها أعضاء الإخوان بمدينة "كراست تشرش" مثل "هم فين مسئولين مصر؟"، و "مشوفناش مسئول جه وسأل"، "شوفوا مسئولين تركيا بيعملوا إيه"، مؤكدة أن زيارتها للأسر المصرية في منازلهم لتقديم واجب العزاء وكافة المساعدات اللازمة، كانت خير رد على هذه الادعاءات وبث الطمأنينة في نفوس المصريين والتأكيد على أن وطنهم يرعاهم أينما كانوا.