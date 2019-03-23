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بث مباشر.. مباراة البرازيل وبنما

السبت 23/مارس/2019 - 11:14 ص
منتخب البرازيل (أرشيفية)
منتخب البرازيل (أرشيفية)
القسم الرياضي
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لودية البرازيل وبنما مساء اليوم السبت، على ملعب "الدرجاو" في البرتغال ضمن استعدادات راقصي السامبا لتصفيات "كوبا أمريكا".

ويختبر "تيتي" المدير الفني للسيليساو عددًا من اللاعبين الجدد للحكم على مستواهم قبل خوض غمار التصفيات في يونيو المقبل.

وكان "تيتي" ضم قائمة قوية رغم استبعاد الثلاثي نيمار وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد للإصابة ومارسيلو لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي: أليسون، إيديرسون، ويفرتون، داني ألفيس، دانيلو، فيليبي لويس، ميراندا، أليكس ساندرو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، إيدير ميليتاو، آرثر، آلان، كاسيميرو، فابينيو، كوتينيو، باكيتا، فيليبي أندرسون، فيرمينو، جابريل جيسوس، ريتشارلسون، إيفرتون.












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