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اقتصاد

تعرف على معنى رسم الصادر | خدمات

السبت 23/مارس/2019 - 12:48 م
صدى البلد
القسم الاقتصادى
تضع الدولة رسم صادر على بعض الخامات للتضييق على تصديرها للخارج، خاصة في ظل نقصها في السوق المحلي، ومعظم قرارات رسوم الصادر تأتي على خامات السلع، أو بعض السلع الاستراتيجية مثل الأسماك، أو السكر.

معنى رسوم الصادر
هي رسوم تفرضها الدولة على بعض السلع الاستراتيجية، أو مواد الخام، بهدف توفيرها للسوق المحلي، ومنع وجود نقص بها، ولتوفيرها بأسعار مناسبة، ولدعم الصناعة المحلية.

رسوم الصادر طوق نجاة للصناعة المحلية
جاءت رسوم الصادر ضمن القرارات الإصلاحية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الأخيرة لدعم الصناعة المحلية، ولتوفير السلع بأسعار مناسبة، وجاءت هذه الرسوم متتالية خلال العام الماضي، من قبل وزارة التجارة والصناعة، سواء بتجديد قرار رسوم صادر، أو رفع رسوم الصادر على بعض السلع، والخامات.

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