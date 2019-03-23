وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر حملني رسالة لشعب وحكومة نيوزيلندا

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارتها لمدينة "كرايست تشيرش" النيوزيلندية التي وقع بها الحادث الإرهابي الأليم كانت ضرورية لتوصيل عدة رسائل هامة للشعب والحكومة النيوزلندية والجالية المصرية الموجودة هناك.



وأوضحت "مكرم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أن أولى الرسائل التي بعثتها هي رسالة طمأنة للمواطنين المصريين بنيوزلندا والتأكيد على أن المسئولين معهم أينما كانوا، كذلك رسالة تضامن مهمة للحكومة النيوزيلندية للتأكيد على إدانة مصر حكومة وشعب للحادث الإرهابي.



وأضافت وزيرة الهجرة، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أوصاها بتوصيل رسالة للحكومة والشعب النيوزلندي تؤكد على تنديد الأزهر الشريف بالحادث وإدانته لكل فعل إرهابي.