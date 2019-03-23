دبلوماسي برتبة عاشق.. سفراء أوروبا يقعون في عشق المحروسة.. الكندي سحرته الإسكندرية.. والجورجي يحن إلى الأقصر.. الأوكراني والكازاخاني يهيمان بالغردقة والنيل

سفير أوكرانيا: أعشق شرم الشيخ والغردقة وأحب الرحلات النيلية



سفير كازاخستان: أحب الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان



سفير الدنمارك من أمام الأهرامات: من الرائع أن نشاهد واحدة من عجائب الدنيا



سفير كندا من الإسكندرية: حان وقت الاستمتاع بالهدوء



سفيرة بلجيكا تشارك في افتتاح مقبرة جديدة بجبانة سقارة





مهما بحثت في قاموس اللغة العربية للتعبير عن حب مصر وروعة مدنها، التي سلبت عقول الشعراء على مر العصور أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم الذي قال «كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي & في حُبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّاقِ»، لن يمكنك التعبير بالقدر الذي برع فيه سفراء الدول الأجنبية عندما أردوا أن يظهروا حبهم لمصر ومدنها.



الجميع اتفق على أن مصر بلد آمن ومستقر، الجميع اتفق على جمال وسحر المدن المصرية سواء الجبلية أو الساحلية أو الصعيد، كل منهم عبَّر عن حبه بأسلوبه، كل منهم ذكر معشوقته (المدينة المصرية التي يحبها)، مبديا فخره الوسعادته برؤية هذه المعشوقة.



سفير أوكرانيا يعشق الغردقة وشرم الشيخ

السفير هينادي لاتي، سفير أوكرانيا في القاهرة، أكد على غرامه وحبه لمدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأيضا ولعه بالرحلات النيلية التي يتم تنظيمها بين الأقصر وأسوان.



وقال السفير الأوكراني خلال حواره مع «صدى البلد»: «لقد زرت مصر لأول مرة عام 1994، وتكررت الزيارات فيما بعد حتى تم تعييني سفيرا لأوكرانيا في القاهرة في فبراير 2015، وأنا أحب جدا مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وأيضًا جربت الرحلات النيلية التي يتم تنظيمها بين الأقصر وأسوان وهي من أكثر الرحلات السياحية المفضلة لدي في مصر».



سفير جورجيا سيعود للأقصر مرة أخرى

من جانبه أظهر ألكسندر نالباندوف، سفير جورجيا في القاهرة، انبهاره بما شاهده من مناطق أثرية في مدينة الأقصر، والتي شعر بها بعبق التاريخ وجماله وبراعة المصريين القدامى وحضارتهم الخلابة الساحرة، بحسب تعبيره.



وقام سفير جورجيا بزيارة مدينة الأقصر لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والزراعة وإمكانية التعاون بين المناطق والمحافظات المختلفة بين البلدين، وعقب إنهاء زيارته الرسمية صرح سفير جورجيا بأنه وقع في حب هذه المدينة وإنه ينوي أن يعود إليها بزيارة جديدة.



سفير الدنمارك أمام الأهرامات

الأمر نفسه حدث مع توماس أنكر كريستنس، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة، والذي أبدى إعجابه الشديد بأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، عندما قام بزيارتهما؛ حيث نشر صوره بجوار الأهرامات وتمثال أبو الهول.



وعلق سفير الدنمارك على صوره مع الأهرامات وأبو الهول بقوله: «من الرائع أن نشاهد واحدة من عجائب الدنيا.. من الرائع مشاهدة عجائب العصور القديمة.. إنها الاهرامات وأبو الهول».



وداخل أنفاق سيناء

أيضا جولات سفير الدنمارك لم تقف عند حدود الجيزة وأهراماتها، بل إنه حرص على تصوير أنفاق سيناء الجديدة، التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال نوفمبر المقبل.



وكتب «أنجر»، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «أعمال هندسية مدهشة من شأنها تحسين الاتصال بين قارتي إفريقيا وآسيا بشكل كبير»، مضيفا: «لقد تأثرت كثيرًا خلال زيارتي اليوم بالقيادة عبر الأنفاق الجديدة من سيناء والإسماعيلية».



قصة حب سفير كندا للإسكندرية

أما عن السفير جيس داتون، سفير كندا في القاهرة، فقد وقع في عشق مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط؛ حيث التقط صورة لشاطئ البحر ونشرها عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، معلقا عليها بالقول: «من الرائع العودة إلى الإسكندرية ورؤية البحر الأبيض المتوسط».



وتابع: «نتطلع إلى قضاء بضعة أيام من الهدوء والاستمتاع بهواء البحر»، في إشارة منه إلى اختياره مدينة الإسكندرية لقضاء إجازة مريحة.



سفير طاجيكستان في جنوب سيناء

أما السفير خسرو ناظري، سفير جمهورية طاجيكستان في مصر، فقد زار مدينة شرم الشيخ؛ بمناسبة انطلاق أول رحلة طيران مباشرة من دوشنبه إلى شرم الشيخ، وناقش مع محافظ جنوب سيناء سبل إقامة علاقات شراكة بين محافظة ختلان في طاجيكستان ومحافظة جنوب سيناء في مصر.



بدوره عبَّر سفير طاجيكستان عن إعجابه بمدينة السلام (شرم الشيخ)، حيث اُقترح التوقيع على بروتوكول الأخوة والصداقة بين المحافظتين محافظة ختلان وجنوب سيناء في المستقبل القريب.



تطبيق إلكتروني سويسري في حب مصر

حب المدن المصرية في قلوب سفراء الدول الأوروبية لم يقف عند هذا الحد فقط، بل إن سفارة سويسرا في القاهرة أبدت فخرها بأن هناك العديد من الأماكن ومعالم سياحية قديمة في القاهرة ذات صلة بالثقافة السويسرية؛ إذ إنها نتاج للتعاون المصري الثقافي؛ قام ببنائها أو إدارتها مواطنون سويسريون في مصر.



وكتبت السفارة السويسرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل تعلمون أنه يوجد أماكن كثيرة بالقاهرة لها صلة بسويسرا بما في ذلك فنادق وفيلات وحدائق ومبانٍ تاريخية قام ببنائها أو إدارتها مواطنون سويسريون بمصر؟».



مبدية فخرها بهذه الأماكن، معلنة عن إطلاق تطبيق هاتفي يعمل على الترويج لهذه الأماكن بقولها: «قبل عام، بالتعاون مع النادي السويسري بالقاهرة، قمنا بإطلاق تطبيق هاتف يسمى (سويس ترايل) يعرض 20 من هذه الأماكن»، مؤكدة «يمكن لمستخدمي التطبيق -الذي يستخدم نظام التموضع العالمي جى بى اس- تتبع المعالم المرتبطة بسويسرا والمسافات اللازمة للوصول إليها من حيث مكان تواجد المستخدم، وكذلك الحصول على معلومات عن كل مكان».



رئيس ألبانيا يلتقط السيلفي مع الأهرمات

حب مصر ومدنها لم يكنه السفراء فقط، بل كان على مستوى الرؤساء أيضا؛ حيث زار إلير ميتا، رئيس ألبانيا، الأهرامات بمنطقة الجيزة، والتقط صورًا بطريقة «السيلفي» مع المصريين الذين صادفهم في الأهرامات في هذا التوقيت، مبديا سعادته بالزيارة.



وقد قام رئيس دولة ألبانيا والوفد المرافق له، على هامش زيارته لمصر، بزيارة لمنطقة الأهرامات بدأت بزيارة هرم خوفو الأكبر؛ حيث دخل إلى الممر الأول للهرم، وقام بالسؤال عن مصدر الأحجار وعددها وعدد العمال الذين قاموا ببنائه وطريقة البناء، كما تضمنت الجولة زيارة تمثال أبو الهول الذي أبدي انبهاره بضخامته وبراعة وفن نحته، كما أنه أكد في نهاية زيارته أن زيارة الأهرامات مهمة جدا وأنه استلهم منها القوة، مشيرا إلي أنه من ليس له ماضي ليس له حاضر.



سفير اليابان ومقبرة سقارة

التعبير عن عشق مصر لا يكون على منوال واحد، بل إن كلا من السفراء الأجانب في القاهرة كانت له طريقته المثلى للتعبير عن حبه لهذا البلد؛ ومن هذا حرص البعض على المشاركة في الاكتشافات الأثرية الجديدة؛ حيث قال السفير ماساكي نياكي، سفير اليابان في القاهرة، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: إنه حضر افتتاح مقبرة سقارة التي تم اكتشافها في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنها تعد من النوع الفريد؛ حيث لم تتعرض للسرقة.



سفيرة بلجيكا داخل مقبرة سقارة

أيضا سفيرة بلجيكا في القاهرة، سيبيلي دي كارتير، فقد عبرت عن سعادتها للمشاركة في الإعلان عن الكشف الأثري الجدي بجبانة سقارة، وذلك بمشاركة عدد من سفراء الدول الأجنبية، حيث قالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: "زيارة جميلة جديدة في موقع سقارة لا يصدق مع وزير الآثار المصري خالد العناني"، حيث قامت بنشر صورة لها داخل المقبرة المكتشفة.



سفير فرنسا يبدأ يومه من مقبرة سقارة

كما احتفى السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، بافتتاح مقبرة "ميحو" الفرعونية بمنطقة سقارة. وكتب السفير الفرنسي عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «صباح استثنائي من سقارة، مع وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، لافتتاح مقبرة الملك ميحو للجمهور»، مقدما تهانيه للمصريين بمناسبة افتتاح المقبرة الفرعونية التي يعود تاريخها إلى 2300 سنة قبل الميلاد.