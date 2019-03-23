انطلاق أول امتحانات إلكترونية لأولى ثانوي غدًا.. الطلاب يمتحنون اللغة العربية على التابلت لأول مرة.. إتاحة الاختبار على الشبكة من 9 صباحا لمدة 12 ساعة.. ويمكن الإجابة عليه داخل أو خارج المدرسة

* وزير التعليم:

- سيستخدم الطلاب القلم الإلكتروني في مواد الرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء

- سيتم استخدام الحاسب الآلي في 27 مركزا بالمحافظات لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات

- تخصيص مصححين من المعلمين المدربين لتصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية





تنطلق غدا الأحد، أول امتحانات إلكترونية التي يتم تطبيقها لأول مرة بعد توزيع أجهزة التابلت على طلاب أولى ثانوي على مستوى الجمهورية، ووفقا للجدول المعلن ، يؤدي الطلاب غدًا الامتحان في مادة اللغة العربية.





ومن المقرر أن تستمر هذه الامتحانات حتى 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد تسلّمهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،إن الامتحان سيكون متاح لأبنائنا الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في اليوم الواحد لكل مادة، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخاله الكود الخاص به والذي سيستلمه من مشرف أو أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.





وأوضح الوزير أن مشرف أو اخصائي التكنولوجيا في كل مدرسة ثانوية ، سيمنح الطلاب بالمدرسة كود مختلف للامتحان مكون من 9 أرقام، سيستخدمه الطالب في الدخول على الشبكة الخاصة بالامتحان من أي مكان ، وسيتم حساب وقت الامتحان المحدد بداية من إدخال الكود الخاص بالطالب على جهاز التابلت.





وحول عملية تصحيح الامتحان، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،إنه سوف يرى الجميع نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في أرقى المدارس والجامعات حول العالم، حيث سيتم استخدام الحاسب الآلي في 27 مركزا بالمحافظات لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات فضلا عن وجود مصححين من المعلمين المدربين لتصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية.





ونوه شوقي إلى أن الهدف من امتحانات مارس ، هو تدريب طلاب أولى ثانوي وقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت؛ حيث سيتم رصد كافة الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثاني الثانوي.





وأشار الوزير إلى أن غدا الأحد سيكون يوم دراسيا عاديا يتخلله إجراء الامتحان التدريبي لطلبة الصف الأول الثانوي، لافتا إلى أن أداء الطالب للاختبار سيمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.





من جانبها... نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو لشرح طريقة أداء الامتحان الالكتروني للصف الاول الثانوي.





وأوضحت الوزارة في هذا الفيديو أن خطوات اجراء الامتحان تتمثل فيما يلي :





يمكن لطلاب اولى ثانوي الدخول للامتحان ، إما من خلال الايقونة الخاصة بالامتحان من على الشاشة الرئيسية على التابلت، أو من خلال الدخول على الرابط الالكتروني التالي: assessment.ekb.eg، وذلك من أي متصفح للإنترنت.





من صفحة الدخول في منصة الامتحان ، يكتب الطالب اسم المستخدم و كلمة السر التي يتسلمها الطالب من وزارة التربية والتعليم ، ثم يضغط على ايقونة تسجيل الدخول.





وبعد ذلك يكتب الطالب كود الامتحان الذي يكتبه المراقب على السبورة داخل اللجنة ، ويجب على الطالب الاخذ في الاعتبار ان هذا الكود مكون من 9 أرقام لابد من ادخاله بحرص.





وبعد ادخال كود الامتحان بنجاح سينتظر الطالب حتى يبدأ الامتحان ، ثم يضغط الطالب على ايقونة ابدأ ليبدأ الامتحان

وسيظهر للطالب شريط ادوات بجوار قائمة الاسئلة ، وسيظهر توقيت الامتحان على الشاشة لمعرفة كم الوقت المتبقي لانهاء الامتحان





وسيكون متاحا للطالب ان يرى الامتحان في شاشة كاملة ، كما سيتمكن الطالب من مراجعة قائمة الاسئلة ، وتغيير تنسيق الخط والشاشة ، كما يمكنهم تحديد اسئلة معينة بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى ، وكل هذه الاختيارات تظهر من ايقونة القائمة اذا كان الطالب يعرض الامتحان في الوضع الرأسي للتابلت





سيرى الطلاب 3 انواع من الاسئلة داخل الامتحان : اسئلة الاختيار من متعدد ، واسئلة تحتاج للوحة المفاتيح لكتابة الاجابة ، واسئلة تحتاج لاستخدام القلم الالكتروني ليتمكن الطلاب من رسم الاشكال اللازمة في اجاباتهم .





وسيستخدم الطلاب القلم الالكتروني في مواد : الرياضيات ، والاحياء ، والفيزياء ، والكيمياء .





وسيظهر لدى جميع الطلاب رسالتين تحذيريتين ، اولهما ققبل انتهاء الامتحان بـ 10 دقائق ، والثانية قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين، وبمجرد انتهاء الزمن المحدد للامتحان سيتم انهاء الامتحان تلقائيًا من النظام.





بعد انتهاء الطلاب من الاجابة على الاسئلة سيتمكنوا من مراجعتها مرة أخرى والرجوع لاي اسئلة تم تحديدها سابقة ، كما ستظهر جميع الاسئلة التي لم يتم الاجابة عليها .



