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مرأة

خدعوك فقالوا تعزز المناعة.. معلومات لا تعرفينها عن فوائد الشاي الأخضر والتفاح

السبت 23/مارس/2019 - 08:01 م
جهاز المناعة
جهاز المناعة
لمياء الياسين
معلومات كثيرة خاطئة حول بعض الأطعمة وأهميتها لتحفيز جهاز المناعة لديك لكنها فى المقابل هى لا تفعل شيئًا في الواقع لجهازك المناعي موقع "powerofpositivity" يقدم 7 أشياء يعتقد الناس أنها تعزز نظام المناعة لديك وهذا لا يحدث بالفعل

1. الشاي الأخضر..هناك اعتقاد شائع بأنه إذا كنت تشرب الشاي الأخضر ، فإن نظامك المناعي يزداد قوة ويساعدك على الوقاية من الأمراض. ولكن هل هذا حقيقة جميع أنواع الشاي متشابهة تقريبًا في الصفات التي تعزز المناعة الشاى الأخضر فهو خيار رائع وصحي و لكنه ليس أفضل من أنواع الشاي الأخرى إذا كان هدفك هو نظام مناعة أقوى.

2. التفاح .. تناول الفاكهة والخضروات بانتظام يمكن أن يعزز مناعتك ويجعلك أقوى

3. العسل ..جيد للحلق ويمنع السعال وهو مليء أيضا بمضادات الأكسدة وحتى له آثار إيجابية على القلب ولكن المشكلة فى العسل إرتفع محتواه من السكر مما يعني أنه لا يمكنك الاعتماد على العسل لتعزيز مناعتك ؛ قد يفعل العكس تماما لسوء الحظ ، العسل يسبب زيادة الوزن 64 سعرة حرارية في ملعقة واحدة فقط

4. شوربة مرقة الدجاج ..حساء الدجاج هو الحل الأمثل للعديد من الناس. إنه دافئ ، طعمه جيد ، ومهدئ للمعدة والجسم عندما تصاب بنزلة برد والخبر السار هو ، نعم ، يمكن حساء الدجاج ، في الواقع ، تعزيز نظام المناعة الخاص بك! ولكن هناك مشكلة - يجب أن تكون دجاجًا حقيقيًا وليس مرق الدجاج والشوربات المجهزة والتى ترفع مستويات الكوليسترول لديك ..

5. الزبادي .. يساعد على صحة الأمعاء ، ويخفف من مشاكل البشرة ، وهي منخفض السعرات الحرارية لكن يكن هناك ، حتى الآن ، دليل قاطع على الإطلاق يشير إلى أن البروبيوتيك المتواجد فى الزبادى يمكن أن يعزز قوة الجهاز المناعي

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