سقوط عاطلين بحوزتهما 72 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على عاطلين يقومان بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما.



وردت معلومات لضباط شرطة مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة بقيام شخصين – سبق اتهام أحدهما فى قضيتين (سرقة بالإكراه، سلاح)- بالاتجار فى المواد المخدرة.



تم إعداد كمين لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية لضبط بحوزتهما عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما.



تم التحفظ عليها وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.