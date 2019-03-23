شادية قناوى: منظمة اليونيسكو تسيطر على العالم من خلال القوى الناعمة

قالت السفيرة شادية قناوى سفيرة مصر السابقة باليونيسكو إن الأمم المتحدة أعلنت عن المقياس العالمى للقوى الناعمة والتصنيف الدولى لأكثر 30 دولة بها قوى ناعمة وتمكن المرأة وتحارب التمييز.





وأضافت قناوى خلال حضورها المؤتمر السنوي الدولي لكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل " المرأة والرجل قطبى الإنسانية ولا يجب التمييز بينهم، وأولويات منظمة اليونسكو تقوم على تمكين المرأة أولًا والقضاء على الفقر ثانيًا.



