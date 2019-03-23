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تعليم

مناقشة تصنيف الجامعات العربية في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ52

السبت 23/مارس/2019 - 12:41 م
مناقشة تصنيف الجامعات
مناقشة تصنيف الجامعات العربية
كريم ناصر
عقدت ورشة عمل بعنوان تصنيف الجامعات العربية لمناقشة التصنيفات العالمية للجامعات مثل تصنيف Qs, وTimes Higher Education،وذلك بالمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثانية والخمسين بمدينة شرم الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثانية والخمسين بمدينة شرم الشيخ والذي تستضيفه جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن أجل العمل علي تحسين جودة وأداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة. 

وتضمنت ورشة العمل عرض رؤية عامة حول التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلي التعرف علي برنامج الناشر الدولي لشركة السيفير Elsevier العالمية والرائده في نشر الابحاث العالميه بحيث يمكن لهذا البرنامج - الذي أصبح من الأدوات المساعده للباحثين والمسئولين في المؤسسات التعليمية المصريه - إعطاء البيانات إلى جهات التصنيف العالمية لتقييم الأداء في المؤسسات التعليمية البحثية.

وفي ضوء ما يقدمه هذا البرنامج من فرص للاطلاع والمقارنة بين الأبحاث المنشورة من جانب المؤسسات المختلفة في تلك البلاد في كافة التخصصات العلمية، فضلا عن إمكانية قياس تقدم المؤسسات التي تستخدمه من خلال مقارنة أدائها بأداء المؤسسات المناظرة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات، كما تم تقديم عرض تفصيلي عن قاعدة بيانات سكوبوس والتي تحتوي على ملخصات و مراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة وكيف تستخدم الجامعات هذه البيانات لاتخاذ قرارات متعلقة بإستراتيجيات البحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلي أن اتحاد الجامعات العربية تقع عليه مسئولية كبيرة لمتابعة ورصد معايير الجودة، وتوفير قواعد بيانات للجامعات العربية للمساهمة في تقديم مشروعات تخدم مجالات التنمية مؤكدا علي وجود العديد من البرامج والأدوات المساعدة للباحثين والجامعات والمراكز البحثية من أجل الارتقاء بالتصنيف الدولي، مؤكدا علي أن الجامعات المصرية تملك قدرات كبيرة ومتميزة وتحتاج إلي تضافر كافة الجهود واستغلال إمكانياتها المتاحة للتقدم لهذه التصنيفات العالمية وتحقيق مرتبة متقدمة بها.

وشارك في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لإتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد أمير ممثل Elsevier، و Ashwin Fernandez من QS، وWill Sanchez - Times Higher Education، بالإضافة إلي مشاركة الأستاذ الدكتور أحمد الجبيلي المدير التنفيذي للاعتماد الأكاديمي والتقييم بالمركز الوطني للتقييم والاعتماد الأكاديمي بالسعودية ، الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والدكتور بشير الزغبي رئيس هيئة اعتماد التعليم العالي بالأردن، والدكتور محمد أبو العلا مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي بالإمارات والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والتعليم بمصر .
مناقشة تصنيف الجامعات العربية في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ52
مناقشة تصنيف الجامعات العربية في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ52
مناقشة تصنيف الجامعات العربية في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ52
مناقشة تصنيف الجامعات العربية في المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ52

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