ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أصحاب المعاشات بالمنوفية: السيسي انتصر لنا وربنا يكرمه زي ما أكرمنا

السبت 23/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
محمد امين
حالة من السعادة العارمة والفرح انتابت أصحاب المعاشات عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء الاستشكال المقدم من الحكومة علي الحكم الصادر بشأن صرف الخمس علاوات الأخيرة لأصحاب المعاشات وبدء صرف الخمس علاوات وبأثر رجعي لأصحاب المعاشات.

وقال محمد كمال 65 عاما مدير مدرسة بالمعاش إن الرئيس السيسي انتصر لنا وبدأ في أخد الخطوات اللي تحافظ علي أصحاب المعاشات وتعيشهم عيشة كريمة ويحفظ لهم كرامتهم خصوصا وأن صرف العلاوة دي هيساعد في تحسين حياة الفرد مننا كتير لان معاشاتنا كانت ضعيفة جدا ولا تتحمل أعباء الحياة وهمومها خصوصا وأن متطلبات الفرد تزيد بدرجة كبيرة مع تقدمه في السن وتملك الأمراض منه وكثرة احتياجاته .

وتحدث أيضا عبدالمنعم الجمل موظف بالمحليات بالمعاش الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينحاز إلى الطبقة الأكثر احتياجا ومن ضمنهم أصحاب المعاشات، خاصة هذه الفئة التي تعاني من ضعف المرتبات، وأنصفها القضاء المصري الشامخ بحكم تاريخي إنساني بمنح أصحاب المعاشات 5 علاوات أسوة بالعلاوات التي صرفت للعاملين بالدولة.

فيما أكد محمد السمري بالمعاش أنه مهما شكرنا من قلوبنا، فلن نوف الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه بعد إنصافنا وسحبه استشكال الحكومة ضد الحكم التاريخي للمحكمة بصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا الدعم، في ظل هذه الظروف .

ترشيحاتنا

تهديدات لرئيسة وزراء نيوزيلندا: أنت التالية

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

من الألف للياء .. طريقة إيقاف تحميل الصور على الواتساب

مدرب الأهلي: حققنا مكاسب فنية من ودية جمهورية شبين

المنتخب الأولمبي يطلب ضم موهبة باريس سان جيرمان رسميا

أنغام تدافع عن شيرين: كفاية ضغط عليها .. شوية رحمة

بهذه الطريقة.. نادى ليفربول يتمسك بمحمد صلاح

تشكيل مصر المتوقع أمام النيجر.. الشناوي يحرس المرمى وكوكا يقود الهجوم

عادات يومية تدل على إصابتك بسرطان الدماغ .. أبرزها هز الرجلين والقيلولة

شاهد.. مرشحة تركية تتحدى أردوغان وتفضح علاقته بالدوحة

حاليا بالأسواق فرشاة ترامب لتنظيف المرحاض

ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فرافقته إلى السماء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. صور

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

فيديو

فيديوجراف| المصري معروف بقوته وجبروته.. رامي شحاتة.. حديث الشارع الإيطالي
الشحات مبروك: رفضت المشاركة فى فيلم شمس الزناتي لهذه الأسباب.. فيديو
تفاصيل افتتاح فعاليات الدورة الـ11 من منتدى مصر الاقتصادي ..فيديو
وداعًا زيزي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة آخر أنثى خرتيت بالشرق الأوسط
محمد فريد: نسعى لربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟