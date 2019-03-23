أصحاب المعاشات بالمنوفية: السيسي انتصر لنا وربنا يكرمه زي ما أكرمنا

حالة من السعادة العارمة والفرح انتابت أصحاب المعاشات عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء الاستشكال المقدم من الحكومة علي الحكم الصادر بشأن صرف الخمس علاوات الأخيرة لأصحاب المعاشات وبدء صرف الخمس علاوات وبأثر رجعي لأصحاب المعاشات.





وقال محمد كمال 65 عاما مدير مدرسة بالمعاش إن الرئيس السيسي انتصر لنا وبدأ في أخد الخطوات اللي تحافظ علي أصحاب المعاشات وتعيشهم عيشة كريمة ويحفظ لهم كرامتهم خصوصا وأن صرف العلاوة دي هيساعد في تحسين حياة الفرد مننا كتير لان معاشاتنا كانت ضعيفة جدا ولا تتحمل أعباء الحياة وهمومها خصوصا وأن متطلبات الفرد تزيد بدرجة كبيرة مع تقدمه في السن وتملك الأمراض منه وكثرة احتياجاته .





وتحدث أيضا عبدالمنعم الجمل موظف بالمحليات بالمعاش الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينحاز إلى الطبقة الأكثر احتياجا ومن ضمنهم أصحاب المعاشات، خاصة هذه الفئة التي تعاني من ضعف المرتبات، وأنصفها القضاء المصري الشامخ بحكم تاريخي إنساني بمنح أصحاب المعاشات 5 علاوات أسوة بالعلاوات التي صرفت للعاملين بالدولة.



