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أخبار العالم

مفاجأة.. حافظ الأسد رفض شروط إسرائيل للانسحاب الكامل من الجولان عام 2000

السبت 23/مارس/2019 - 12:40 م
هضبة الجولان السورى
هضبة الجولان السورى المحتلة
سمر صالح

كشف دنيس روس المنسق الأمريكي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط أن إسرائيل وافقت العام 2000 على سحب قواتها بشكل كامل من مرتفعات الجولان السورية مقابل الحصول على بعض الضمانات، إلا أن الرئيس السابق حافظ الأسد رفض هذا الحل.

وأشار روس الذي شارك في مفاوضات السلام بين السوريين والإسرائيليين برعاية أمريكية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين ابلغ واشنطن استعداده لقبول انسحاب كامل من الجولان مقابل الحصول على ممر بمحاذاة بحر الجليل، وضمانات بشأن إمدادات المياه الآتية من الجولان وتصب في ذلك البحر.

وقال خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية خلال مفاوضات السلام العام 2000 كانت إسرائيل على استعداد لسحب قواتها بالكامل من مرتفعات الجولان حتى منطقة بحر الجليل، لكنها أرادت الحصول على ممر حول تلك المنطقة إلا أن حافظ الأسد رفض ذلك الحل رغم أن الممر يُعد بعيدًا عن الجولان.

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