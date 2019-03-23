وسطك أد الورقة..تحدٍ جديد على السوشيال ميديا..والمصريون خارج الخدمة

فى عالم التحديات التي تصنعه مواقع التواصل الاجتماعي، هناك تجديد مستمر فبات رواد هذه المواقع يخرجون من تحد ليستعدون للتحدي الجديد لخوضه على الرحب والسعة، وتغرق الصفحات العديدة بالصور والتعليقات.





"تحدي الورقة" هذا هو التحدي الذي ولد حديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة التحدي مخصص بشكل أكبر للسيدات، ويعود أصله إلى الصين، فهو مقياس يعتمد عليه الصينيون لقياس الخصر.





فالتحدي عبارة عن قيام الفتيات بإحضار ورقة بمقاس A4 ووضعها على منطقة الوسط، ومقياس النجاح في هذا التحدي هو أن تغطي الورقة الوسط بالكامل، فهذا يعني أن جسمك مثالي.





انتشرت الفكرة في الخارج ولكن عند دخولها إلى حيز التنفيذ في مصر كان للمصريين رآي آخر "لا في مصر هنا مش عايزين A4 عايزين جريدة المساء والجمهورية مع بعض" كان هذا رآي "نور" أحد المعلقين على فكرة التحدي.





"نور" ليس الوحيد الذي تبني هذا الرأي، فقد انهالت التعليقات الساخرة من التحدي،"التحدي ده مينفعش في مصر محتاجين بنر 6 متر حضرتك للتحدي"، "ياختي على خبتي ده وسطي هو ال هايغطي الورقة.. يلا مش مهم المهم الأخلاق وسيرة الواحد"، "عادى على فكرة اذا كان على الورق فالورق كتير والحمد لله انزل اشترى فرخ لوحة واعملها تحدى قال ايه التحدى فى دى ما عادش فى ضمير جايلكم يا شوية مسلوعين".





وهناك من دخل التحدي بقوة دون اكتراث "هات يا ابني الـA3 الي عندك عشان نعمل الاختبار احنا ولا يهمنا"،"ينفع ورقة A3".