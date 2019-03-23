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حوادث

تمشيط 8 مزارع وفحص 11 شقة في حملة أمنية بالمنوفية

السبت 23/مارس/2019 - 12:44 م
سيارات شرطة
سيارات شرطة
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وتحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية.

وأسفرت الحملة عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 11 شقة و12 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية.

كما تم تحرير 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.

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