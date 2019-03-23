أهالي شارع بور سعيد بغمرة يشتكون من انتشار التكاتك

بعث القارئ "ثابت محروس" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار التكاتك بشارع بور سعيد بغمرة .
وٱوضح " ثابت" أن شارع بور سعيد بغمرة يعانى من ٱنتشار التكاتك بالحى وسيرها عكس الٱتجاه ما ينشر نوعا من البلطجة بالحى و يفسد الظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.