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رياضة

مدرب الأهلي: حققنا مكاسب فنية من ودية جمهورية شبين

السبت 23/مارس/2019 - 12:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق العديد من المكاسب الفنية بعد خوض ودية جمهورية شبين أمس والتي حسمها الأهلي بثنائية نظيفة.

وأضاف: المباراة شهدت الاطمئنان علي بعض اللاعبين العائدين من الإصابة وأبرزهم حسام عاشور وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمد نجيب، بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية مثل أحمد الشيخ وصالح جمعة وإسلام محارب وأحمد حمودي وأحمد علاء وغيرهم، مؤكدًا أن الودية جاءت في توقيت مهم؛ من أجل تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تحتاج إلي جهود الجميع لاستكمال مشوار إفريقيا والدوري.

وأوضح أن الفريق حقق أهداف مهمة في المرحلة المنقضية بعد الصعود إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وأيضا الاقتراب خطوة مهمة من قمة الدوري مؤكدًا أن الأهلي يتطلع لاستكمال مشواره بنجاح سواء علي المستوي المحلي أو الإفريقي.

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