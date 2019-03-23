وزير الشباب في  حوار لـ  أ ش أ: قادرون على استضافة البطولات العالمية ونحلم بتنظيم المونديال والرئيس السيسي يعتبر الرياضة أمن قومي .. صور

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة ويصفها بالأمن القومي، حيث نوه الرئيس في أكثر من مناسبة على أهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بالجانب البدني للشباب وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي .. والاهتمام بوجود الرياضة في مختلف المدارس والجامعات، وذلك بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي".





جاء ذلك خلال حوار الدكتور أشرف صبحى مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير.





وكشف وزير الشباب والرياضة عن تشكيل لجان من العلماء والخبراء وأصحاب التخصصات، لتفعيل مبادرة الرئيس للاهتمام بالرياضة ووضعها موضع التنفيذ في إطار اهتمام الوزارة الدائم بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية مع الاستفادة من التجارب السابقة.





وقال الدكتور صبحى إن ارتباط مصر بإفريقيا وزعامتها للقارة السمراء من خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي، يؤكد استعادة مصر لريادتها فى القارة وعودتها لأفريقيا فى فترة قصيرة بعد أن كانت عضويتها مجمدة بالاتحاد قبل عام 2014، مؤكدا أن إجماع الدول القارة على رئاسة مصر للاتحاد يعكس ثقتهم الكبيرة فى الرئيس السيسى لتولى ملف إدارة شئون القارة وتعاونها البينى والدولى فى كل ما يخدم مصالح دولها وشعوبها.





وأشار الدكتور صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة أولت اهتماما كبيرا بالملف الأفريقى وتوجت هذه المجهودات باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في يونيو المقبل.





وقال وزير الشباب والرياضة إن مصر تقدمت بملف البطولة الأفريقية بعد تجهيزه في عدة أيام قلائل إثر قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب البطولة من الكاميرون لعدم جاهزيتها، مشددا على أن الحصول على شرف تنظيم البطولة بعد حصد 16 صوتا من إجمالي 18 صوتا من أعضاء المكتب التنفيذي للكاف يعد إنجازا كبيرا لمصر في ظل زعامتها للقارة السمراء.





وأكد صبحي، أن مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى من ملاعب واستادات وفنادق إلى جانب وجود شبكة طرق مميزة للغاية تسهل الكثير للجماهير والمنتخبات المشاركة في البطولة.





وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم البطولة القارية حيث يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللجنة العليا المنظمة للبطولة إلى جانب وجود العديد من اللجان المختصة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، موضحا أن العمل يجري داخل الاستادات على مدار 24 ساعة للتطوير والتجهيز على أن يتم إنهاء جميع الأعمال في منتصف مايو المقبل.





وأكد صبحي أن إعداد ملف البطولة استغرق 3 أشهر فقط وهذا يعد إنجازا كبيرا، متمنيا تواجد الأسر والعائلات المصرية مرة أخرى في المدرجات،مطالبا الإعلام بتسليط الضوء وإبراز الجانب الإيجابي في تنظيم البطولة، مناشدا الجميع بالتعاون والاجتهاد لخروج البطولة بالشكل المشرف.





وأوضح صبحي قدرة مصر على استضافة البطولات والأحداث الكبرى مستشهدا باستضافة بطولة الجائزة الكبرى للسلاح بوجود أكثر من 36 دولة وكأس العالم للسلاح ثم البطولة الدولية للتايكوندو المؤهلة لأولمبياد 2020 وبطولة البحر المتوسط لكرة اليد في بورسعيد، ثم بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة.





وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية استعدادا لمشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، متطلعا للمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، منوها بأن "التقديرات والتوقعات تشير إلى حصول مصر على 5 ميداليات في الأولمبياد المقبلة".





وأشار صبحي إلى أن الوزارة تضع خطة من الآن استعدادا لأولمبياد 2024 من خلال عدة مشروعات قومية على رأسها مشروع البطل الأولمبي ومشروع الموهبة، حيث سيتم انتقاء العناصر المميزة من اللاعبين والعمل على تطوير أدائهم من الآن للتجهيز الجيد لهم، وذلك لتوسيع القاعدة وزيادة عدد الميداليات المصرية في الأولمبياد من خلال استراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.





وعن استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، قال صبحي: يتم حاليا إنشاء عدد من الصالات الجديدة إلى جانب تطوير الصالات الموجودة، لخلق بنية تحتية تساعد على البطولات القادمة.





وحول الاستثمار في الرياضة المصرية، قال صبحي إن وزارة الشباب والرياضة تساند وجود الاستثمار في هذا المجال ولكن شريطة وجود ضوابط محددة، موضحا أن الاستثمار موجود في دول الخليج من خلال شراء أندية كرة القدم في أوروبا، مضيفا أنه توقع دخول مستثمرين خليجيين في الدوري المصري لكرة القدم بعد تطوير السوق بشكل كبير وأصبح الدوري جاذبا للاستثمار، وبالتالي لابد من وجود منظومة محترفة.





وعن مبادرة نبذ التعصب، قدم وزير الشباب والرياضة شكره للجماهير على تهدئة الأجواء في الفترة الأخيرة في ظل التنافس الكبير بين أندية الدوري الممتاز، كما قدم شكره لرابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين لتنظيم مبادرة نبذ التعصب والفتن.





وحول إمكانية تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، أعرب صبحي عن أمله في ذلك، وقال إن هذا الحلم من ضمن الخطط المطروحة للوزارة ولكن يجب دراسة الأمر بشكل جيد، لنكون قادرين على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية الكبرى.





وبالنسبة للملف الشبابي، قال صبحي: "تقوم الوزارة بالتنمية في مجالات عديدة، وتهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب نحو مصر، لحمايتهم من التيارات المنحرفة وتوجيه طاقاتهم إلى العمل المفيد في خدمة الوطن".





وأضاف، "كما تقوم الوزارة بعمل بروتوكولات مع الدول الإفريقية، وكانت البداية من خلال ما أعلنه الرئيس السيسي أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي".





وتابع "كان للوزارة دراسة واستراتيجية، حيث تم تفعيل أكثر من 26 برنامجا للشباب، والبدء ببرنامج رياضي ثقافي في أسوان في فبراير عن طريق الاتحادات النوعية أبرزها اتحاد الثقافة الرياضية، وذلك بوجود سفراء عدد من الدول الإفريقية".





وقال الوزير، "تم تنظيم برامج أخرى في أسوان فى شهر فبراير الماضي أبرزها برنامج (المبادرون) عبر الشباب المصري من خلال وجود ورش عمل مع الشباب الإفريقي، بمشاركة أكثر من 100 شاب إفريقي فى أسوان بقطار الشباب عبر محطة مصر، بعد الحادث الأليم لتكون رسالة للعالم أن الأمور تسير على ما يرام".





وأكد صبحي أن الوزارة تملك مكتبا للشباب الإفريقي يهتم بتنظيم العديد من الفعاليات المرتبطة بالقارة السمراء، ويهدف إلى تبادل وجهات النظر بين الشباب الإفريقي سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرا الى انه تمت مناقشة استراتيجية إفريقيا 2063 خلال منتدى شباب العالم الأخير الذي أقيم في شرم الشيخ، وتم الخروج بالعديد من التوصيات الهامة ويتولى مكتب الشباب الإفريقي هذا الملف.



