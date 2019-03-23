تداول 17 سفينة و510 شاحنة بضائع و175 شاحنة واردات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة وتم تداول 510 شاحنة بضائع و77 سيارة حيث شملت حركة الواردات 175 شاحنة و49 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 335 شاحنة بضائع و28 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن و هى أمانة ، الحرية ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة وادى اليرموك فيما غادر الميناء بالامس اربع سفن و هى أمانة ، الحرية2 ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس .



كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج و ايلة و مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن و هى ايلة ، بريدج ، سينا و شهد ميناء الغردقة وصول و سفر العبارة الرياض بينما يستقبل ميناء بورتوفيق .