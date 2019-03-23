ستيب فيد يبرز أهم الأماكن التي يجب زيارتها عند الذهاب لمصر لأول مرة

ذكر موقع "ستيب فيد" الإماراتي، في تقرير له، أهم المناطق التي ينبغي التوجه إليها ورؤيتها عند زيارة مصر لأول مرة، وأن تاريخ مصر ومناظرها الساحرة تجعلها وجهة مفضلة للسياح من جميع أنحاء العالم.



وفيما يلي يسرد "ستيب فيد" جواهر مصر، على حد وصفه، التي ينبغي زيارتها:



1- أهرامات الجيزة

يقول الموقع إنه بغض النظر عن عدد المرات التي رأيتها فيها على شاشة التلفزيون أو الإنترنت، لن يقوم أي شيء بإعدادك لحجم فخامة الأهرامات الحقيقي والشعور الغالب عند رؤيتها لأول مرة.



2- خان الخليلي

يشمل خان الخليلي روح مصر الحيوية في الأزقة، لذا فهو المكان الأنسب لشراء الهدايا التذكارية والملابس التقليدية.



من التماثيل المصغرة إلى قطع ديكور على شكل الأهرامات وأوراق البردي مكتوب عليها اسمك بالهيروغليفية.. هذا السوق العريق حتما سينال إعجاب زائريه.



3- أسوان

بعد الانغماس في استكشاف القاهرة، يرى الموقع الإماراتي أنه قد حان الوقت لاستقلال القطار إلى أسوان لمشاهدة معابد أبو سمبل المذهلة. فالتفاصيل المذهلة للتماثيل الكبرى ستجعلك تلتقط أنفاسك وتنسيك كل شيء عن حرارة الجو.



4- منزل أناكاتو النوبي

قبل أن تودع أسوان، يجب أن تفكر في قضاء ليلة في أحد المنازل النوبية بجزيرة غرب سهيل.



فعلى سبيل المثال، أناكاتو، والتي وصفها "ستيب فيد" بأنها قطعة من السماء على الأرض فهي تتمتع بأجمل الوجهات المطلة على النيل، كما أنها تتميز بالضيافة الرائعة والمنازل الشعبية الملونة.



5- رحلة بحرية في النيل

وينصح الموقع الإماراتي أنه عند السفر من أسوان للأقصر، من الأفضل اختيار رحلة بحرية في نهر النيل لمشاهدة أطلال مصر القديمة الممزوجة بفن العمارة الحديثة بجانب ضفاف نهر النيل.



6- الأقصر

تستحق معابد الأقصر الكثير من الوقت ومن الأفضل زيارتها ليلا عندما يكون المعبد مضاءا، مما يخلق مشهدًا غريبًا بينما الظل والضوء يبتلعان النقوش والأعمدة.



وأضاف الموقع، بينما أنت هناك توجه إلى وادي الملوك للقيام بركوب منطاد الهواء الساخن لمشاهدة مجد المدينة من الأعلى.



7- دهب

وهي بلدة صغيرة على ساحل سيناء، تقدم أنشطة مثل الغوص تحت الماء في البلو هول أو الحفرة الزرقاء - لا ينبغي الاستخفاف بها لأنها تحمل عنوان 'مقبرة الغواصين' - وركوب الدراجات وسط الجبال.



وأكد "ستيب فيد" أن الأجواء هناك هادئة ومريحة ومناسب جدا للاسترخاء. في الواقع، إنها واحدة من أكثر الأماكن الموصى بها في مصر لليوجا والتأمل، مع وجود فنادق بأسعار معقولة مطلة على البحر.



8- الإسكندرية

لتجنب الشواطئ المزدحمة، تأكد من زيارة المدينة خلال فصل الشتاء. فهناك مجموعة واسعة من المواقع التاريخية التي يمكنك مشاهدتها، بما في ذلك مكتبة الإسكندرية الكبرى ومنارة الإسكندرية وقلعة قايتباي وقصر المنتزه.