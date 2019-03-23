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رياضة

مباراة "الماتادور" والنرويج وإصابة ميسي الأبرز في عناوين الصحف الاسبانية

السبت 23/مارس/2019 - 12:44 م
ميسي
ميسي
أ ش أ
اهتمت الصحف الإسبانية، الصادرة اليوم "السبت" انطلاق مشوار منتخب (الماتادور) الإسباني في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020 أمام النرويج، بجانب إصابة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول ظهور له مع منتخب بلاده منذ انتهاء كأس العالم روسيا 2018 في لقاء فنزويلا.

وكتبت صحيفة (ماركا) في عنوانها الرئيس: "لنبدأ العمل، يبدأ منتخب إسبانيا اليوم مشواره الرسمي للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية".. وأضافت: "لويس إنريكي يصرح: علينا أن نشكل مجموعة جديدة وهذا يتحقق مع الوقت والانتصار".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة (سبورت) جاء العنوان التالي: "فقط ميسي، عودة مريرة لميسي مع المنتخب، حيث تعرضت الأرجنتين للخسارة كما تعرض ليونيل للإصابة وسيعود إلى برشلونة".. وأضافت: "لاعب البلوجرانا كان الوحيد الذي تألق هجوميًا في مشروع لمنتخب جديد لم يُقنع".

أما صحيفة (موندو ديبورتيفو) فاهتمت بأخبار برشلونة، وخرجت بعنوان يقول "المدافع الهولندي دي ليخت قريب".

وأضافت: "اللاعب وأياكس يريدان إغلاق الملف في أقرب وقت، ومن المتوقع أن تكون هناك اتصالات بهذا الشأن الأسبوع المقبل".

وتابعت: "بارتوميو رئيس البارسا سيسافر الإثنين المقبل، بمناسبة اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، وهناك تفاؤل كبير والسعر سيكون مشابه لسعر دي يونج".

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