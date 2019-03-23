سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. وعدم التجديد لـ أزارو غير صحيح.. ومؤمن زكريا مطلوب في فنلندا

سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب

عدم التجديد لـ أزارو غير صحيح

لا نمانع خوض مبارياتنا في برج العرب









أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن إدارة النادي لا ترد على أي لغط أو إساءات تثار في الإعلام، لأن الأهلي يرد في الملعب فقط.





وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامجه «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «هناك فرق بين مسؤول في النادي الأهلي، وأي مسؤول في نادي آخر»، متابعًا: «منذ 6 سنين ونحن نترفع عن الرد على أي إساءات أو مسارات للجدل، ونرد فقط بمواقفنا وفي الملعب».





وتابع مدير الكرة في النادي الأهلي، قائلًا: «في ناس تكبر بمواقفها مش بالكلام، وتفضل كبيرة في عين الناس لحد ما تموت، وناس تانية تتكلم بدون مواقف، وهيموتوا صغيرين في عين الناس».





وأكد سيد عبدالحفيظ أن عقد اللاعب وليد أزارو ينتهي بعد عامين ونصف من الآن، ولا صحة لما ورد من أخبار تفيد عدم التجديد له.





وأضاف «عبد الحفيظ»، ردًا على الصحافة المغربية التي تحدثت عن عدم التجديد للاعب المغربي: «لسه العقد هينتهي كمان سنتين ونصف، والحديث بدري عن عدم التجديد»، متابعًا: «أزارو من عناصر القوة الرئيسية للفريق ولا يمكن الاستغناء عنه».





وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أقرب عقد للاعبي الفريق الأحمر ينتهي بعد عام، مبررًا حديث الصحافة المغربية عن أزارو بقوله: «الأهلي نادي كبير وطبيعي إن الحديث عن لاعبيه يكون بحجم نادي مثل الأهلي».





وقال سيد عبدالحفيظ إن أحد الأندية بفنلندا طلب ضم اللاعب مؤمن زكريا لصفوفه، بعد إنهار إعارته في نادي أحد السعودي.





وأضاف «عبد الحفيظ» قائلًا: «تلقيت فاكس اليوم من أحد الأندية بفنلندا طلبت ضم مؤمن، لكن لم اقرأ الفاكس بالتفصيل»، وذلك لعدم إمكانية إكمال اللاعب للموسم مع النادي الأهلي طبقا لبنود الإعارة المتبقي منها 4 شهور.





وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي أنه سيجتمع مع اللاعب مؤمن زكريا، غدًا لمعرفة رغبته في الانتقال، متابعًا: «هنعمل اللي في صالح مؤمن».





وأكد سيد عبدالحفيظ أنه لا يمانع إقامة مباريات الفريق على ملعب استاد برج العرب، لثقته في القائمين على الاستاد، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأرضية الملعب.





وأضاف «عبد الحفيظ» تعليقًا على اعتراض «الكاف» على إقامة مباريات الأهلي والزمالك ضمن البطولة الأفريقية في ملعب برج العرب، قائلًا: «الملعب شهد مباريات كثيرة في الفترة الماضية، وكان عليه ضغوطات زيادة، لكن حالته بعد 3 أسابيع تسمح باللعب عليه».



