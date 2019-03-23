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أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان: سندعم تعليم 4 ملايين سيدة في الدول النامية بحلول 2020

السبت 23/مارس/2019 - 12:46 م
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان
أ ش أ
أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أن تطوير التعليم يمثل أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية المستدام، مشيرا إلى أنه سيقترح بذل جهود سريعة لتوفير فرص تعليم أفضل للمرأة خلال اجتماع مجموعة دول العشرين التي تستضيفها اليابان في يونيو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن شينزو آبي - في كلمته خلال مؤتمر دولي للنساء بطوكيو اليوم /السبت/ - "أود أن أؤكد مع قادة مجموعة العشرين الآخرين عزمنا على خلق عالم يمكن للجميع فيه الحصول على 12 عاما على الأقل من التعليم العالي الجودة، لافتا إلى أن بلاده ستدعم تعليم 4 ملايين سيدة في الدول النامية بحلول عام 2020".

ومن جانبها، قالت ملالا يوسفزي الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، خلا مشاركتها بالمؤتمر، "من أجل خلق عالم يمكن فيه لجميع النساء والفتيات التألق، حيث تقود النساء الابتكار وشغل المقاعد في الحكومات والشركات، يجب على القادة الاستثمار في تعليم الفتيات.. وإذا استثمرنا في الفتيات اليوم، فإن المستقبل الذي يتجاوز تخيلنا ممكن".

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