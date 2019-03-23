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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي يبحث الملف الأفغاني مع ممثلي روسيا والصين والاتحاد الأوروبي

السبت 23/مارس/2019 - 12:45 م
علم امريكا
علم امريكا
أ ش أ
بحث الممثل الأمريكي الخاص لمصالحة أفغانستان السفير زلماي خليل زاد مع ممثلي الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي في واشنطن جهود السلام الأفغانية.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي التقوا في واشنطن أمس وأمس الأول حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع الحالي لعملية السلام الأفغانية وناقشوا الجهود المشتركة لتحقيق السلام والازدهار والأمن، وشددوا على احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وكذلك حق أفغانستان في اتخاذ قراراتها السياسية والأمنية والاقتصادية.

ووافقت الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي على مواصلة المناقشات وسيتم تحديد موعد ومكان الاجتماع التالي بدقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب، أن السفير خليل زاد التقى أيضا بممثل الاتحاد الأوروبي رولاند كوبيا لمناقشة عملية السلام في أفغانستان.

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