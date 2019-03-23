ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مبادرات مجتمعية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية في أسيوط

السبت 23/مارس/2019 - 02:15 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أ ش أ
صرح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بأنه سيتم تنظيم مبادرات مجتمعية خاصة بتنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم /السبت/ - إلى تنفيذ مبادرة (أيامنا أحلى) لإحداث حراك مجتمعي بهدف إلى الدعوة وكسب التأييد لإحداث تغيير في سلوكيات الجمهور نحو تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة. 
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أن المبادرة تم تنفيذها بمركز (منفلوط) لمدة 4 أيام لتنطلق إلى باقي قرى ومراكز المحافظة، حيث شملت عدة لقاءات جماهيرية للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمركز، ولقاءات توعية للسيدات، فضلا عن بعض الأنشطة الثقافية لطلاب المدارس (شعر، رسم، مسرح، غناء) للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تنظيم دورات تدريبية للشباب والفتيات على الحرف التراثية واليدوية (الخياطة والنجارة وتصنيع منتجات خان الخليلي والمشغولات اليدوية) ، على أن يتم تجميع منتجات تلك الورش لعرضها وبيعها في معارض تابعة للمحافظة، موضحا أن هدف الدورات هو تعظيم الاستفادة من المخلفات الخشبية والحديدية للحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية وإحياء الحرف التراثية والتقليدية للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار وتوفير فرص عمل وتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المختلفة.

ترشيحاتنا

احذر.. ميزة جديدة من الواتساب

المنتخب الأولمبي يطلب ضم موهبة باريس سان جيرمان رسميا

مراسل يتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة.. فيديو

أبرزهم محمد صلاح ومبابي .. 7 صفقات ستشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة عدم تجديد الأهلي لـ أزارو.. فيديو

ستيب فيد يبرز أهم الأماكن التي يجب زيارتها عند الذهاب لمصر لأول مرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 -3- 2019 والقنوات الناقلة

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا

برلماني يطالب بوضع 10 آلاف جنيه حدا أدنى للأجور

شاهد.. رسالة الفنان صلاح عبد الله لـ محمد صلاح

تشكيل مصر المتوقع أمام النيجر.. الشناوي يحرس المرمى وكوكا يقود الهجوم

#لاسارتى يشعل تويتر بعد حواره لـ الأهلى.. ومغردون: منتظرون الفوز على الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. صور

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

فيديو

فيديوجراف| المصري معروف بقوته وجبروته.. رامي شحاتة.. حديث الشارع الإيطالي
الشحات مبروك: رفضت المشاركة فى فيلم شمس الزناتي لهذه الأسباب.. فيديو
تفاصيل افتتاح فعاليات الدورة الـ11 من منتدى مصر الاقتصادي ..فيديو
وداعًا زيزي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة آخر أنثى خرتيت بالشرق الأوسط
محمد فريد: نسعى لربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟