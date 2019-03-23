مبادرات مجتمعية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية في أسيوط

صرح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بأنه سيتم تنظيم مبادرات مجتمعية خاصة بتنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.





وأشار المحافظ - في بيان اليوم /السبت/ - إلى تنفيذ مبادرة (أيامنا أحلى) لإحداث حراك مجتمعي بهدف إلى الدعوة وكسب التأييد لإحداث تغيير في سلوكيات الجمهور نحو تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أن المبادرة تم تنفيذها بمركز (منفلوط) لمدة 4 أيام لتنطلق إلى باقي قرى ومراكز المحافظة، حيث شملت عدة لقاءات جماهيرية للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمركز، ولقاءات توعية للسيدات، فضلا عن بعض الأنشطة الثقافية لطلاب المدارس (شعر، رسم، مسرح، غناء) للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.



