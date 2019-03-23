ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وزير القوى العاملة من شبرا الخيمة: ملتقيات التوظيف توفر حياة كريمة.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 02:15 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن ملتقيات توظيف الشباب تساهم فى إيجاد حياة كريمة لائقة لهم وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل للانطلاق نحو حياة كريمة. 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ملتقى للتوظيف بشيرا الخيمة، والذى يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث فضلًا عن ذوى الاحتياجات الخاصة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف.

وتفقد الوزير يرافقه اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة وعدد من نواب البرلمان الشركات المشاركة بالملتقي والاطمئنان على سير العمل لعرض كل شركة ما يخصها إلى جانب متابعة العقود الخاصة بكل شركة.

وأكد أن ملتقيات التوظيف تقام فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

يذكر ان يقام ملتقى توظيف الشباب يقام بنادى بهتيم الرياضى بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية بمشاركة 49 شركة.
وزير القوى العاملة من شبرا الخيمة: ملتقيات التوظيف توفر حياة كريمة.. صور
وزير القوى العاملة من شبرا الخيمة: ملتقيات التوظيف توفر حياة كريمة.. صور
وزير القوى العاملة من شبرا الخيمة: ملتقيات التوظيف توفر حياة كريمة.. صور

ترشيحاتنا

حلمي بكر يهاجم محمد رمضان: تقديمه حفلا غنائيا كارثة

مفاجأة.. حافظ الأسد رفض شروط إسرائيل للانسحاب الكامل من الجولان عام 2000

الزمالك يجدد طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

أبرزهم محمد صلاح ومبابي .. 7 صفقات ستشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

بهذه الطريقة.. نادى ليفربول يتمسك بمحمد صلاح

برلماني يطالب بوضع 10 آلاف جنيه حدا أدنى للأجور

الإسرائيليون في الجولان يرفضون مخطط ترامب لفرض سيادة الاحتلال

أحمد ناصر يكشف عن سيارته الجديدة فى نادى أياكس أمستردام

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة بالغربية.. والمحافظ يوجه بتفعيل غرف الطوارئ

صحيفة كورية: كيم يونج اون قتل مصوره بسبب لقطة مقربة

علي جمعة يحذر من ترك هذا العمل بدونه لا يقبل الله تعالى صلاتك

مصر تعود للنيجر بعد 9 سنوات لمحو ذكرى الهزيمة في 2010

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. صور

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

فيديو

فيديوجراف| المصري معروف بقوته وجبروته.. رامي شحاتة.. حديث الشارع الإيطالي
الشحات مبروك: رفضت المشاركة فى فيلم شمس الزناتي لهذه الأسباب.. فيديو
تفاصيل افتتاح فعاليات الدورة الـ11 من منتدى مصر الاقتصادي ..فيديو
وداعًا زيزي.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة آخر أنثى خرتيت بالشرق الأوسط
محمد فريد: نسعى لربط إلكتروني بين البورصات الأفريقية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟