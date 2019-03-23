وزير القوى العاملة من شبرا الخيمة: ملتقيات التوظيف توفر حياة كريمة.. صور

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن ملتقيات توظيف الشباب تساهم فى إيجاد حياة كريمة لائقة لهم وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل للانطلاق نحو حياة كريمة.





جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ملتقى للتوظيف بشيرا الخيمة، والذى يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث فضلًا عن ذوى الاحتياجات الخاصة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف.





وتفقد الوزير يرافقه اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة وعدد من نواب البرلمان الشركات المشاركة بالملتقي والاطمئنان على سير العمل لعرض كل شركة ما يخصها إلى جانب متابعة العقود الخاصة بكل شركة.





وأكد أن ملتقيات التوظيف تقام فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".



