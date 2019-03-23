طريقة مبتكرة لتحضير ستيك اللحم

طريقة جديدة لتحضير ستيك اللحم بطعم ومذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى.
المقادير:
2 بصلة مفرومة
1 كيلو شرائح ستيك
1 ثمرة جزر
1 ثمرة ثمرة كوسة
3 فصوص الثوم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة الخل
نصف ملعقة صغيرة الزنجبيل
ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون
طريقة التحضير
- في قطع اللحم اصنعي شقوق بالسكين وتبليها بالملح والفلفل والخل والزنجبيل والزيت لمدة ساعة على الأقل
- اسلقي الخضار جميعها مع الثوم والبصل وصفيها واتركيها جانبا..
- في وعاء على النار اضيفي تتبيلة الستيك بعد إخراجه من الثلاجة وقطع الستيك وأضيفي الخضار المسلوقة ..