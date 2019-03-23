طريقة مبتكرة لتحضير ستيك اللحم

طريقة جديدة لتحضير ستيك اللحم بطعم ومذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى.





المقادير:





2 بصلة مفرومة

1 كيلو شرائح ستيك

1 ثمرة جزر

1 ثمرة ثمرة كوسة

3 فصوص الثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة الخل

نصف ملعقة صغيرة الزنجبيل

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون





طريقة التحضير





- في قطع اللحم اصنعي شقوق بالسكين وتبليها بالملح والفلفل والخل والزنجبيل والزيت لمدة ساعة على الأقل





- اسلقي الخضار جميعها مع الثوم والبصل وصفيها واتركيها جانبا..



