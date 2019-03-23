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مرأة

طريقة مبتكرة لتحضير ستيك اللحم

السبت 23/مارس/2019 - 08:00 م
لحم
لحم
لمياء الياسين
طريقة جديدة لتحضير ستيك اللحم بطعم ومذاق لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى. 

المقادير:

2 بصلة مفرومة 
1 كيلو شرائح ستيك 
1 ثمرة جزر
1 ثمرة ثمرة كوسة 
3 فصوص الثوم
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة الخل
نصف ملعقة صغيرة الزنجبيل
ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون

طريقة التحضير

- في قطع اللحم اصنعي شقوق بالسكين وتبليها بالملح والفلفل والخل والزنجبيل والزيت لمدة ساعة على الأقل

- اسلقي الخضار جميعها مع الثوم والبصل وصفيها واتركيها جانبا..

- في وعاء على النار اضيفي تتبيلة الستيك بعد إخراجه من الثلاجة وقطع الستيك وأضيفي الخضار المسلوقة ..

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