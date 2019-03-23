الطريق إلى نوبل يبدأ من حادث إرهابي .. 7 أسباب تجعل من رئيس وزراء نيوزيلندا مرشحة للجائزة الأشهر في السلام العالمي

تلقت رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إشادة عالمية في الأيام الماضية بسبب عملها الحاسم والدؤوب في أعقاب عمليات إطلاق النار الإرهابية التي وقعت بمسجد النور النيوزيلندي والتي أودت بحياة 50 شخصا، هذه الإشادة التي حظت بها تدعوها للحصول على جائزة نوبل للسلام.









هذه المواقف لرئيس الوزراء كانت أبلغ من أي مؤتمر سلام يُعقد، وتمنح جائزة نوبل للسلام للذين يظهروا جهودا استثنائية للعالم، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.



بحنكة سياسية وقدرة على احتواء الموقف، تمكنت جاسيندا من ظهور دعمها الكامل لضحايا الحادث الإرهابي وكذلك المسلمين ببلادها، فتارة تظهر بالحجاب الإسلامي وأخرى بنطق كلمات التحية باللغة العربية فضلا عن حضورها بالحشد الكبير أمس خلال صلاة الجمعة بنفس المسجد الذي ارتكب فيه الحادث الإرهابي.هذه المواقف لرئيس الوزراء كانت أبلغ من أي مؤتمر سلام يُعقد، وتمنح جائزة نوبل للسلام للذين يظهروا جهودا استثنائية للعالم، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.





«إنها بالفعل نموذج يجب أن يحتذى به» هذه الكلمات التي عبر بها الكثير من المسلمين بالشكر لجهود رئيسة الوزراء النيوزيلندية كانت سببا في تدشين حملة لدعمها لتنال جائزة نوبل، فهم يعتقدون أنها أظهرت قيادة عظيمة في وقت عصيب، وأطلق أنصار رئيسة الوزراء النيوزيلندية عريضة لمبايعتها لهذه الجائزة على موقع change.org، وقام 955 شخصا بالتوقيع عليها في غضون ساعات من تدشينها، وتتلخص أسبابهم في دعمها في 7 نقاط:





1. أدانت القاتل الأبيض ووصفته بالإرهابي، حيث استغرقت رئيس الوزراء النيوزيلندي أقل من 24 ساعة بعد إطلاق النار لإدانة المتهم والتي وصفته من أول بيان بالإرهابي، وقالت في بيانها: "إنه إرهابي، إنه مجرم، إنه متطرف، لكنه، عندما أتكلم سيكون بلا اسم"، هذا على عكس ترامب الذي قال بعد سؤاله عن احتمال وجود تصاعد في القومية البيضاء وتهديده للأمن العالمي، بأنه ليس تهديدًا.





2. أعادت تعريف الطريقة التي يجب أن نتحدث بها عن المأساة عن طريق تحويل التركيز العالمي من الجاني إلى الضحية، حيث أكدت جاسيندا أهمية التركيز على ضحايا عمليات القتل هذه، وليس مرتكبيها. في خطوة رمزية مهمة حيث رفضت استدعاء مطلق النار النيوزيلندي بالاسم، حيث قالت : "لن تسمعني أذكر اسم رجل مسلح كرايستشيرش المزعوم. إنه إرهابي، إنه مجرم، أناشدكم أن تتحدثوا بأسماء من فقدوا بدلًا من اسم الرجل الذي أخذهم".





3. أرديرن دعمت الجالية المسلمة بنيوزيلندا بعد الحادث الإرهابي، وكان دعمها أكبر من الدعم المعنوي فقط، حيث غطت تكاليف الجنازة للضحايا الخمسين، وقضت وقت مع أسرهم، وارتدت الحجاب منذ الحادث".





4. تتبع السياسة التقدمية والحاسمة، عندما حدثت الأزمة كنتيجة مباشرة لبنادق من الطراز العسكري، اتخذت إجراءات سريعة وحظرتها، لم تكن هناك مواقف سياسية لشركات السلاح، أو النزعة السياسية، حيث أعلنت دعم الأسلحة الآلية وبعد أقل من أسبوع تم وقفها بالفعل.





5. لا تخشى دعوة الشركات الكبرى لدورها في السماح بالمحتوى الخطير عبر الإنترنت، حيث قالت أردرن إن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى أن تتوقف عن التظاهر بأنها يمكن أن تكون منصة محايدة، ويأتي ذلك بعد أن شاهد الآلاف من الأشخاص مقطع الفيديو الذي صوره مطلق النار على الرغم من مناشدات القادة والشرطة بعدم مشاركته.