محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق لإحداث السيولة المرورية

في جولة ميدانية استمرت لمدة ساعتين تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يرافقه المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي العرب عادل عبد الفتاح ورئيس حي الشرق سعيد شلبي ومدير إدارة مرور بورسعيد العميد محمد بصلة الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله وشملت الجولة شارع محمد علي ومصطفي كامل واوجيني.





وأعطى المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الحفر في أنحاء المدينة في أسرع وقت والبدء مباشرة في أعمال إعادة الشيء لاصلة فور الانتهاء من مد الشبكات المختلفة كما حدث في محور نهضة مصر وشارع مصطفى كامل.





كما شدد على تطبيق معايير الجودة علي أعلى مستوي في أعمال الرصف وإنشاء بالوعات المطر في المناطق غير الموجود بها مع الالتزام بأعمال التجميل وزيادة الإضاءة ودهان الارصفة لإخراج الشوارع في ابهي صورة لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل الجارية حاليا في عدد من لميادين الرئيسية مع مراعاة الكود المصري لمستخدمي الطريق من ذوي الاحتياجات الخاصة.



