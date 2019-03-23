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رياضة

فوز منتخب الأسود الثلاثة على التشيك يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

السبت 23/مارس/2019 - 02:01 م
منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا
أ ش أ
تصدر فوز منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) على منافسه منتخب التشيك بخماسية في بداية مشواره بتصفيات بطولة أمم أوروبا يورو 2020 عناوين الأخبار الرياضية بالصحف الإنجليزية الصادرة اليوم السبت.

وكتبت صحيفة (ديلي ميل) - تعليقا على اللقاء - "رحيم ستيرلينج يسجل ثلاثية (هاتريك) في أولى مباريات منتخب الأسود الثلاثة في تصفيات اليورو، وأشبال المدرب ساوثجيت يفوزون بخماسية نظيفة"، مشيرة إلى تأكد غياب اللاعب أريك داير عن مباراة مونتنيجرو منتصف الأسبوع الجاري بسبب إصابته في مباراة الأمس.

من جهتها، قالت صحيفة (ديلي تليجراف): "ستيرلينج يسجل هاتريك في انتصار منتخب إنجلترا على التشيك بخماسية في بداية رائعة لمشوار تصفيات يورو 2020".

من جانبها، علقت صحيفة (صن) على الفوز قائلة "سترلينج يحطم دفاعات التشيك".. وأضافت "ستيرلينج يهدي أهدافه إلى لاعب كريستال بالاس الشاب دامرى دانكينز، الذي أصيب بمرض سرطان الدم وتوفي الأحد الماضي".

كما ركزت صحيفة (ديلي أكسبريس) علي لفتة ستيرلينج بإهداء أهدافه للاعب كريستال بالاس، الذي توفي قبل أيام من اللقاء الافتتاحي لمنتخب إنجلترا في تصفيات اليورو.. بينما قالت صحيفة (ميرور) "هاتريك سيتيرلينج الرائع يقود إنجلترا للفوز على التشيك بخماسية"، مؤكدة أن اللاعب كان الأفضل خلال المباراة.

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