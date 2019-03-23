شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حملة توعية تحت عنوان ”الأسبوع المائى للتوعية بترشيد الاستهلاك” ضمن 24 قرية تم اختيارها على مستوى الجمهورية ؛وذلك حتى 28 مارس الجاري وانطلقت الحملة من يوم الجمعة بقرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية وتستمر لمدة أسبوع .





ومن جانبه قال المهندس “عادل عطية “رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، إن فعاليات الأسبوع المائى ستقام بالاشتراك مع الموارد المائية والرى والأزهر والكنيسة والأوقاف والتربية والتعليم والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي.



