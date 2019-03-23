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محافظات

شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور

السبت 23/مارس/2019 - 02:16 م
صدى البلد
أحمد على
أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حملة توعية تحت عنوان ”الأسبوع المائى للتوعية بترشيد الاستهلاك” ضمن 24 قرية تم اختيارها على مستوى الجمهورية ؛وذلك حتى 28 مارس الجاري وانطلقت الحملة من يوم الجمعة بقرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية وتستمر لمدة أسبوع .

ومن جانبه قال المهندس “عادل عطية “رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، إن فعاليات الأسبوع المائى ستقام بالاشتراك مع الموارد المائية والرى والأزهر والكنيسة والأوقاف والتربية والتعليم والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي.

وأشار “عطية “إلى أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار توجهات الدولة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية وبالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، وحملة مارس 2019 للتوعية بترشيد الاستهلاك تحت شعار ” كل نقطة بتفرق”.
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور
شركة مياه الغربية تطلق حملة الأسبوع المائي للتوعية بترشيد الاستهلاك..صور

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