ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي: العراق اليوم صديق لجميع دول العالم.. ونضع الخلافات جانبا.. خضنا معارك ضد الإرهاب واستطعنا دحره.. وحزمة من المشاريع مع مصر في مختلف المجالات

السبت 23/مارس/2019 - 03:46 م
عادل عبد المهدى رئيس
عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق
كتب محمد عبد المنعم
- رئيس وزراء العراق: 
- زيارتي الخارجية الأولي لمصر لها دلالة وننتظر زيارة السيسي لبغداد
- نتطلع إلى لقاء القمة غدا مع مصر والأردن من أجل تنظيم العلاقات وتعميقها 
- نسعى لتطوير علاقاتنا التجارية مع مصر لتكون أفضل

قال عادل عبد المهدى رئيس وزراء جمهورية العراق إنه شعر بوجود رغبة مشتركة لدي القيادتين المصرية والعراقية لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، مؤكدا أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ونقلها الي رحاب أوسع مع مصر ودول الجوار .

وأضاف المهدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر هي الشقيقة الكبري للعراق فالعراق اليوم هو صديق لدول العالم ودول الجوار فلا نريد إعادة العراق للصراع والمحاور السابقة، مشددا علي ان العراق يؤكد علي الصداقة مع جميع دول الجوار ويضع الخلافات فالعراق اليوم صديق دول العالم وليس على خلاف مع أحد.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن العمل وبذل الجهد هو الأساس من اجل الشعوب ، وهو دائما ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على ان العراق خاض معارك طويلة ضد الإرهاب واستطاع دحره .

وأوضح أن الإرهاب ليس منظمة فقط وانما فكرة يجب القضاء عليها وتجفيف منابعه، مشددا على أن العراق قد انتقل عبر مراحل كثيرة حتي حقق الاستقرار ودحر الارهاب واليوم نحاول ان نبني مع الدول الشقيقة حتى نعطي شعوبنا رسائل طموحه نحو مستقبل افضل، مشيرا إلى انه يسعى للتعامل مع مصر في مجال مواجهة الإرهاب حيث أن هذا التعاون سيكون وثيقا.

وأضاف رئيس وزراء العراق إلي أن اختياره مصر لتكون زيارته الأولى خارج العراق له دلالة، التي تنم على أهمية مصر في قلب قياده وشعب العراق، مشددا علي أنهم ينتظرون زيارة الرئيس السيسي للعراق ، مؤكدا أنه يسعى لتطوير العلاقات التجارية مع للأفضل لتكون افضل واعلى مما هي عليه الآن.

وأوضح ان هناك حزمة من المشاريع القادمة بين مصر والعراق في مختلف المجالات علي رأسها تعاون في مجال الاسكان والثقافة والتعليم والنقل تنم عن امل ومستقبل واعد الي الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.

وقال المهدي اننا نتطلع الي لقاء القمه غدا مع مصر والأردن من أجل تنظيم العلاقات وتعميقها ونقلها الي رحاب أكبر .

ترشيحاتنا

ضحية جوزيه يروي موقفا لن ينساه مع حسام البدري

الأرصاد: أمطار على أغلب الأنحاء غدا يصاحبها نشاط للرياح والأتربة

مفاجأة.. حافظ الأسد رفض شروط إسرائيل للانسحاب الكامل من الجولان عام 2000

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة بالغربية.. والمحافظ يوجه بتفعيل غرف الطوارئ

حاليا بالأسواق فرشاة ترامب لتنظيف المرحاض

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو

وكلاء يعرضون عددا من لاعبي الدرجة الثانية على الزمالك.. والنادي يرد

لسه الأماني ممكنة.. شعار المواجهات المتبقية في دوري القسم الثاني

شاهد.. مرشحة تركية تتحدى أردوغان وتفضح علاقته بالدوحة

مصر تعود للنيجر بعد 9 سنوات لمحو ذكرى الهزيمة في 2010

أحرونوت: مصر تتحدى ترامب وردود دولية تندد باحتلال الجولان

قصة إيفانز الشرطية النيوزيلندية المحجبة التي أثارت إعجاب العالم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال جولة تفقدية استمرت 6 ساعات.. وزير النقل يوجه بالاستغلال الأمثل للمحال المغلقة بمول محطة مصر ..صور

تفاصيل المباحثات المصرية العراقية بين السيسي وعادل عبد المهدي في الاتحادية

شاهد.. 400 قائد مركبة سياحية فى دورة تدريبية بالأقصر

رئيس الوزراء يستقبل نظيره العراقي بمطار القاهرة.. صور

أحلام تخطف الأنظار بنفس إطلالة فنانة لبنانية في الرياض.. صور

فيديو

خبير تخطيط يكشف عقوبة الممتنعين عن تحليل تعاطى المخدرات فيديو
رئيس المركز العربي : مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط .. فيديو
تعرف على موقع توتة توتة لبرامج قصص الأطفال.. فيديو
رئيس وزراء العراق: نسعى لتوسيع التعاون مع القاهرة في جميع المجالات
القوات الديمقراطية تعلن هزيمة داعش شرق سوريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟