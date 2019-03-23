رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي: العراق اليوم صديق لجميع دول العالم.. ونضع الخلافات جانبا.. خضنا معارك ضد الإرهاب واستطعنا دحره.. وحزمة من المشاريع مع مصر في مختلف المجالات

- رئيس وزراء العراق:

- زيارتي الخارجية الأولي لمصر لها دلالة وننتظر زيارة السيسي لبغداد - نتطلع إلى لقاء القمة غدا مع مصر والأردن من أجل تنظيم العلاقات وتعميقها - نسعى لتطوير علاقاتنا التجارية مع مصر لتكون أفضل





قال عادل عبد المهدى رئيس وزراء جمهورية العراق إنه شعر بوجود رغبة مشتركة لدي القيادتين المصرية والعراقية لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، مؤكدا أن المباحثات مع الرئيس السيسي تناولت تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ونقلها الي رحاب أوسع مع مصر ودول الجوار .





وأضاف المهدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر هي الشقيقة الكبري للعراق فالعراق اليوم هو صديق لدول العالم ودول الجوار فلا نريد إعادة العراق للصراع والمحاور السابقة، مشددا علي ان العراق يؤكد علي الصداقة مع جميع دول الجوار ويضع الخلافات فالعراق اليوم صديق دول العالم وليس على خلاف مع أحد.





وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن العمل وبذل الجهد هو الأساس من اجل الشعوب ، وهو دائما ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على ان العراق خاض معارك طويلة ضد الإرهاب واستطاع دحره .





وأوضح أن الإرهاب ليس منظمة فقط وانما فكرة يجب القضاء عليها وتجفيف منابعه، مشددا على أن العراق قد انتقل عبر مراحل كثيرة حتي حقق الاستقرار ودحر الارهاب واليوم نحاول ان نبني مع الدول الشقيقة حتى نعطي شعوبنا رسائل طموحه نحو مستقبل افضل، مشيرا إلى انه يسعى للتعامل مع مصر في مجال مواجهة الإرهاب حيث أن هذا التعاون سيكون وثيقا.





وأضاف رئيس وزراء العراق إلي أن اختياره مصر لتكون زيارته الأولى خارج العراق له دلالة، التي تنم على أهمية مصر في قلب قياده وشعب العراق، مشددا علي أنهم ينتظرون زيارة الرئيس السيسي للعراق ، مؤكدا أنه يسعى لتطوير العلاقات التجارية مع للأفضل لتكون افضل واعلى مما هي عليه الآن.





وأوضح ان هناك حزمة من المشاريع القادمة بين مصر والعراق في مختلف المجالات علي رأسها تعاون في مجال الاسكان والثقافة والتعليم والنقل تنم عن امل ومستقبل واعد الي الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.



