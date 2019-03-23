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بين الناس

أهالي أبو كبير يستغيثون بوزيرة الصحة: المستشفى بلا أطباء أو ممرضين.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 01:57 م
مستشفى أبو كبير بلا
مستشفى أبو كبير بلا أطباء
كريم ناصر
يعاني أهالي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، من نقص الأطباء والممرضين بالمستشفى المركزي، إلى جانب وجود الحشرات والحيوانات التي تتجول بالمستشفى.

واستغاث المواطن أحمد رجب، من أهالي المركز بوزيرة الصحة والمسؤولين لوجود حل للأهالي وتوفير أطباء وطاقم عمل بالمستشفى.

وقال "رجب": "أنا أعاني من جلطة بالمخ، وتوجهت إلى مستشفى مركز أبو كبير بالشرقية، وفوجئت بعدم وجود موظفين استقبال أو ممرضين أو أطباء أو حتى مسعف يستطيع مساعدتي".

وقال محمد رجب شقيق المريض: عند دخولنا إلى المستشفى لم نجد إلا الحشرات والقطط والكلاب الضالة وتناثر القمامة على الأرض.

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