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أخبار العالم

ماكرون يصف هزيمة داعش بأنه نهاية خطر كبير على فرنسا

السبت 23/مارس/2019 - 02:11 م
مانويل ماكرون
مانويل ماكرون
رويترز
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن "خطرا كبيرا على فرنسا" انتهى بعد أن قالت قوات تدعمها الولايات المتحدة إنها سيطرت على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز بشرق سوريا.

وكتب ماكرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحققت خطوة كبيرة اليوم. انتهى خطر كبير على بلدنا".

وأضاف: "لكن التهديد لا يزال قائما ويجب مواصلة الكفاح ضد الجماعات الإرهابية".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي على تويتر أيضا إن " داعش لم تعد تسيطر على أي أراض لكنها لم تختف".

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