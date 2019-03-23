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وزيرا الري والرياضة يتفقدان حديقة عفلة قبيل انطلاق احتفالية اليوم العالمي للمياه

السبت 23/مارس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استهل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والدكتور أشرف صبحي وزير الزراعة وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء إثيوبيا والصومال والسودان وأوغندا وتنزانيا وعدد من دول حوض النيل، جولتهم بتفقد تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، أحد أهم حدائق الشرق التي تم تطويرها مؤخرا قبيل مشاركتهم في الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

كما تفقد الوزراء والضيوف نموذج القرية الريفية المصغرة الذي تم إعداده في الحديقة في إطار عمليات التطوير.

ونوه وزير الري إلى أن تطوير عفله يأتي ضمن خطة وزارة الري بالاهتمام بحدائق القناطر تمهيدًا لوضع القناطر على الخريطة السياحية لتكون عامل جذب لمدينة القناطر.

وأشار المهندس محمد الصادق إلى أنه تم تطوير حديقة عفلة بالكامل، حيث تم بناء ٨ برجولات خشبية في وسط وأطراف الحديقة، وتم إقامة مامشة على النيل باسم (أهل مصر) والتي يبلغ طوله ٢٠٠ متر بتكلفة مليون و ٢٠٠ ألف جنيه، وتم أيضًا استكمال أعمال بناء البحيرة الصناعية وشلال المياه وصيانة لاند سكيب بالكامل للحديقة التي يبلغ مساحتها ١٣ فدانا وتم تزيين عيون الكوبري محمد علي بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري.

ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للمياه القاء وزيري الشباب والرياضة والموارد المائية وسفير الاتحاد الأوروبي ومحافظ القليوبية كلمة بهذه المناسبة، كما يقوم ذوي القدرات الخاصة بتقديم فقرة فنية وتعزف فرق فنية اغاني شعبية وتراثية، كما يقوم الضيوف بتفقد معرض الثورة والذي يتم عرض فيه لوحات فنية وطنية لطلبة المدارس هادفة إلى غرس الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأطفال، بأهمية الحفاظ على المياه.

يذكر ان اليوم العالمي للمياه يتم الاحتفال به للمرة ٢٦ علي التوالي ويأتي الاحتفال هذا العام بعنوان "الطبيعة من أجل المياه" في محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" في التصدي لتحديات المياه.
وزيرا الري والرياضة يتفقدان حديقة عفلة قبيل انطلاق احتفالية اليوم العالمي للمياه
وزيرا الري والرياضة يتفقدان حديقة عفلة قبيل انطلاق احتفالية اليوم العالمي للمياه
وزيرا الري والرياضة يتفقدان حديقة عفلة قبيل انطلاق احتفالية اليوم العالمي للمياه

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