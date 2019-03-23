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تعليم

فيبي فرج الله قائما بأعمال وكيل معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

السبت 23/مارس/2019 - 03:46 م
الدكتورة فيبي
الدكتورة فيبي
محمد عبد الحليم
أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بقيام الدكتورة فيبي فرج الله لمعي الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة، بأعمال وكيل معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية لشئون الدراسات العليا والبحوث حتى 31 يوليو 2019م.

والدكتورة فيبي حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية امتياز مع مرتبة الشرف كلية الصيدلة جامعة القاهرة فرع بني سويف ،وعلى ماجيستير كيمياء عضوية صيدلية كلية الصيدلة جامعة القاهرة فرع بني سويف ، ونالت درجة الدكتوراة - كيمياء عضوية صيدلية – كلية الصيدلة – جامعة بني سويف – بني سويف – مصر (فبراير 2013).

تولت عدة مناصب ادارية منها: منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية عن الفترة من11/2017 و حتى 9/2018، وعضو لجنة الدراسات العليا كلية الصيدلة – جامعة بني سويف – 2016-2017. كما اشرفت على الرسائل العلمية المختلفة ما بين ماجستير و دكتوراه، كما حصلت على أحسن رسالة دكتوراه داخل جامعة بني سويف في عام 2014، ولها العديد من الأبحاث العلمية المنشوره دوليا.

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