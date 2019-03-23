الموافقة على إقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحي بمركز أبو كبير

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ٢٧٨٨ لسنة ٢٠١٩ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها ٤٠٠م٢ الواقعة بحوض المراغة ناحية عزبة عودة التابعة لقرية الرحمانية لصالح الوحدة المحلية بالرحمانية مركز أبو كبير لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحي.



وأوضح محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة، لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة، ولتوفير كوب مياه بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.



وأكد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة أبو كبير باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالرحمانية والإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.