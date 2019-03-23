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صبري الجندي يكتب: الوزير.. شحن زائد

السبت 23/مارس/2019 - 05:02 م
صدى البلد
لم يعرف التاريخ المصرى القريب ترحيبا وحماسا لتولى شخص ما مسئوليه الوزارة _اى وزارة_ مثلما حدث مع اللواء الفريق كامل الوزير يوم توليه مهامه وزيرا للنقل.

أصبح الوزير محط انظارنا جميعأ فى حله وترحاله واصبحت كل كلمه ينطق بها محل اهتمامنا وتحليلاتنا واصبحنا وأعتقد معنا الرئيس السيسى نعلق امالا كبيرة على عاتق الرجل الذى شهدنا له بالكفاءة والقدرة على الإنجاز.

وبدأ الوزير عمله بزيارات مفاجئه لمرفق الكوارث التاريخيه والحوادث الكبرى ومقبرة الوزراء _السكة الحديد_وما ادراكم ما السكه الحديد ما يقارب 70 الف عامل وفنى ومهندس وادارى وخسائر بالمليارات إلى جانب الأمراض المزمنه التى نعانى منها جميعا مثل الإهمال وعدم المحاسبه والاستسهال وعدم الإتقان وتردى مستوى الأداء وغياب المعايير الحقيقيه للتقييم.

وعندما قلت له سيادتك وزيرا للنقل ولست وزيرا للسكة الحديد فقط قال لى بسرعة طبعا وكل الملفات مفتوحة وانا فى مرحلة جمع المعلومات والدراسة ولن يأخذا منى وقتا طويلا وأعطيت نفسى فترة شهرين ليلمس الجميع تحسنا ملحوظا فى الأداء فى هذة المرفق الهام والذى ينقل ملايين المواطنين يوميًا.

ومع ذلك فإن الوزير كامل الوزير يحتاج منا إلى جانب الدعاء والأمنيات الطيبة المساندة والدعم المستمرين وذلك بأن ندله على مواطن الخلل وان نتصدى معه للمنحرفين وان نكون عينا يرى بها ما يحدث فى هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى وشركاتها التى تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة والتخلص من خسائرها.

وكذلك قطاع النقل البحرى الذى انهارت اغلب شركاته على الرغم من الطفرة التى شهدتها الموانئ المصرية فى عمليات التطوير لكن تبقى مشكلة كامل الوزير معنا ومشكلتنا معه وهى اننا اسرفنا كالعادة فى احلامنا وفيما يجب أن يفعله الوزير من أجلنا وهذا ما يجعله واقع دائما تحت ضغط كبير قد يؤثر على أدائه وقد يظهرة مرتبكا أو عنيفا وفى الحالتين فإن سهام النقد ستوجه اليه وسنحمله تبعات تركه اطاحت بعدد من وزراء النقل السابقين وأدخلت بعض المسئولين للسجن.
ترفقوا بأنفسكم وترفقوا بالوزير كامل الوزير

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