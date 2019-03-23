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على ضفاف النيل بالقناطر.. الاتحاد الأوروبى ومصر يحتفلان باليوم العالمى للمياه

السبت 23/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
احتفل السفير ايفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه على ضفاف نهر النيل بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعدد من سفراء الدول الاوروبية والافريقية وممثلين لبعض شركاء التنمية بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.

وخلال الحفل أعلن السفير إيفان أن الاتحاد الاوروبى بصدد إطلاق برنامجا مهما لعدة سنوات فى مصر تحت عنوان" برنامج الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه فى مصر بمنح تصل قيمتها الى 120 مليون يورو وذلك بهدف دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الامن المائى وتعزيز الادارة المستدامة لقطاع المياه

واضاف السفير نأمل فى توقيع اتفاقية تمويل البرنامج خلال فصل الصيف وبدء التنفيذ قبل نهاية العام مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى يعد من اوائل الجهات التى ساندت مصر فى هذا القطاع حيث ساهم بمبلغ 540 مليون يورو لاقامة عدة مشروعات فى قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية

واضاف ان هذه المنح ضمن حزم تمويلية ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية اوروبية فى هذا القطاع ويشمل التعاون بين الاتحاد الاوروبى ومصر فى قطاع المياه والصرف الصحى برامج تغطى 12 محافظة مصرية وستعمل هذه البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصرى خاصة الاكثر احتياجا

من جانبه شدد وزرير الرى على ان مواجهة تحديات المياه فى مصر هى واحدة من اهم اولويات البلاد وبالتالى فان جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي يجب ان تتكاتف معا فى تنفيذ الخطة القومية للمواد المائية والتى تتضمن 4 اهداف هى تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة استخدامها وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه.
على ضفاف النيل بالقناطر.. الاتحاد الأوروبى ومصر يحتفلان باليوم العالمى للمياه
على ضفاف النيل بالقناطر.. الاتحاد الأوروبى ومصر يحتفلان باليوم العالمى للمياه
على ضفاف النيل بالقناطر.. الاتحاد الأوروبى ومصر يحتفلان باليوم العالمى للمياه

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