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تعليم

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيئية إلى قرية طنبارة بالمحلة

السبت 23/مارس/2019 - 05:09 م
صدى البلد
أحمد على
تنظم جامعة طنطا قافلة طبية وبيئية الى قرية طنبارة مركز المحلة بمحافظة الغربية وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك يوم السبت 6 ابريل المقبل.

تأتي القافلة استكمالًا لدور جامعة طنطا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة المحلة ، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، وومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

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