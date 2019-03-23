جامعة طنطا تنظم قافلة طبية وبيئية إلى قرية طنبارة بالمحلة

تنظم جامعة طنطا قافلة طبية وبيئية الى قرية طنبارة مركز المحلة بمحافظة الغربية وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك يوم السبت 6 ابريل المقبل.



تأتي القافلة استكمالًا لدور جامعة طنطا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة المحلة ، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، وومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

