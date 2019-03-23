أعضاء صناعة النواب في زيارة لمنطقة تيدا الصينية بالعين السخنة

في إطار جولتهم بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، زار أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري مصر والصين (تيدا) واستمعوا إلى شرح حول المنطقة، التي تتبع شركة "تيدا".





وتعدُ المنطقة من أكبر المطورين الصناعيين في المنطقة الجنوبية، حيث تقع المنطقة على مساحة 7.25 كم2 ، وقد تم خلال 7 سنوات من التطوير والأعمال الانشائية الانتهاء من المرحلة الابتدائية للمنطقة بمساحة 1.34 كم2 حتى أصبحت واحدة من أفضل مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين المصري والصيني بإفريقيا.





وتقسم المنطقة، إلى أربعة قطاعات صناعية، تتضمن: منطقة صناعة المعدات البترولية، ويمثلها شركة (EPHH) المصرية الصينية للمعدات البترولية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وشركة تصنيع أدوات الحفر العالمية (IDM)، باستثمارات 30 مليون دولار أيضًا، وتنتج الشركتان الحفارات البترولية، ومواسير الحفر البترولية، والمكونات اللازمة لعمليات التنقيب.





ومنطقة صناعة الفيبر جلاس، وتتمثل فى شركة جوشي مصر لصناعة الفيبرجلاس، ثم منطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، وهي استثمار مشترك بين المجموعة الغربية الكهربائية وشركة (EGMAC) مصر لمحولات الضغط العالى أكبر الشركات الصينية في معدات النقل عالى الجهد، باستثمارات مخططة 96 مليون دولار، وأخيرًا منطقة صناعة المعدات الزراعية والتي تتمثل فى شركة (MUYANG) بإجمالى استثمارات 65 مليون دولار.





وتضمُ منطقة تيدا أيضًا منطقة المشروعات الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعد منطقة وظيفية شاملة لتقديم الخدمات، وتضم المرحلة الأولى منها حوالي 20 شركة منها شركات لتصنيع البولي ايثيلين، والبطاطين، والإضاءة، والموتوسيكلات، والمرحلة الثانية من المقرر أن تضم شركات للفايبر جلاس، والبلاستيك.





وقام أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب بتفقد مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس، وهو المشروع الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية في مصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، واستمعوا إلى شرح حول المصنع الذي أقيم على مساحة 146,000 م2.





وتعتبر شركة "جوشي" الثانية على مستوى العالم في صناعة الفيبر جلاس، بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار، مقسمة إلى 4 مراحل، وقد تم حاليًا الانتهاء منها بإجمالى إستثمارات 600 مليون دولار، ويصل حجم الانتاج السنوي من الفيبر جلاس إلى 230.000 طن سنويًا.