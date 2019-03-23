مصر الخير تكرم الأمهات الغارمات وترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا بحضور ممثلين عن القيادات التنفيذية

محجوب :

أقمنا ٢٠٦ مشروعات وتم فك كرب ٦٨ ألف غارم وغارمة

وزيرة التضامن:

حريصون على دعم المؤسسات الأهلية ونوجه التحية لكل سيدة مصرية

ليلي علوي :

الأم هي أساس أي بيت ومصر الخير اسم على مسمى

طلعت عبد القوي: