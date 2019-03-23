مصر الخير تكرم الأمهات الغارمات وترسم البسمة على وجوه الأسر الأكثر احتياجا بحضور ممثلين عن القيادات التنفيذية

في احتفالية مصر الخير لتكريم الأمهات الغارمات
محجوب :
أقمنا ٢٠٦ مشروعات وتم فك كرب ٦٨ ألف غارم وغارمة
وزيرة التضامن:
وزيرة التضامن:
حريصون على دعم المؤسسات الأهلية ونوجه التحية لكل سيدة مصرية
ليلي علوي :
ليلي علوي :
الأم هي أساس أي بيت ومصر الخير اسم على مسمى
طلعت عبد القوي:
طلعت عبد القوي:
كل المحافظات استفادت من مصر الخير في 12 عاما أكثر من مؤسسات لها أكثر من 100 سنة
نظمت مؤسسة مصر الخير احتفالية كبرى لتكريم الأمهات الغارمات الأكثر استحقاقا، الذي أقيم هذا العام تحت شعار " المرأة من كفاح لنجاح"، للإعلان عن الأمهات المثاليات وتكريمهن كنماذج مصرية مشرفة، بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين، والفنانة ليلي علوي، والفنان مصطفى شعبان، وطلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والهجرة ومحافظ الجيزة.
من جانبه قال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر، إنه خلال 12 عاما فقط من عمر مؤسسة مصر الخير، أصبحت أكبر مؤسسة أهلية تنموية في مصر، ولديها 206 مشروعات، أحدهم مشروع الغارمين.
وأضاف أنه منذ إطلاق برنامج الغارمين، تم فك 68 الف غارم وغارمة من السجون المصرية، وتم إقامة مشروعات لبعضهم، موضحًا أن قرية واحدة وهي قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية، كانت تضم 173 غارما وغارمة وتمولك كربهم، وتم إقامة مصنع للسجاد اليدوي لهم.
ودعا أمين الصندوق ، شركاء مؤسسة مصر الخير و أعمال الخير إلي العمل علي إخراج القانون الذي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع المستشار سامح عبدالله الرئيس بمحكمة الاستئناف وتم تقديمه لمجلس النواب لاستبدال العمل بعقوبة الحبس الغارمين، ليكون الحكم علي الغارم العمل في أحد المشروعات، وليس السجن، وخصوصا أن معظم الغارمين من السيدات، لحماية الأسرة المصرية، لأنه في حالة سجنها الغارمة يحدث تشرد الأسرة بأكملها لانها هي عمود البيت.
فيما قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الكلمة التي ألقاتها نيابة عنها منال حنفي مدير عام شئون المرأة بالوزارة، إن الحكومة المصرية تدعم وتتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية من أجل تنمية المجتمع المصري.
وأضافت : حريصون على العمل مع كل الجمعيات، وعلى رأسها مصر الخير لأنها هي مؤسسة رائدة تتنيي القضايا المجتمعية، ولديها حس عالي بقضايا التنمية وتعمل بفكر متطور، ونشكر كل المساعي الاجتماعية".
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لكل سيدة مصرية، وكذلك للغارمين موضحة أن كل ست غارمة هي ست قوية طالما قادرة أن تصلح من شأنها وتقدم الخير لأسرتها ومجتمعها.
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه لمياء أحمد عبد القادر نائب محافظ الجيزة، موضحا أن هناك تعاون مستمر مع مصر الخير تلك المؤسسة العريقة، وهناك استجابة فورية لكل الحالات التي يتم إرسالها لها وتعاون في إقامة المشروعات، قائلا : المؤسسة لها أيادي بيضاء في كل المحافظة.
كما قدمت النجمة الفنانة ليلي علوي، التحية لكل أم ولكل سيدة مصرية، موضحة أن الأم هي اهم ما في الحياة فهي قيمة كبيرة جدا، وهي أساس لكل أسرة.
وأضافت علوي:" أن كل أم همها تربية وتعليم أبنائها أفضل وأحسن تربية، وانقاذهم من أي خطر، فتحية كبيرة لكل أم".
ووجهت التحية لمؤسسة مصر الخير التي دائما سباقة في عمل الخير ومد يد العون للمحتاجين، فهي تعمل الكثير من أجل مصر وشعبها، فمصر الخير إسم علي مسمي، وهي تولي أهمية كبيرة بكل قضايا الوطن ومشكلاته وتعمل علي مشكلات الجهل والفقر والمرض، وفي النهاية أيدينا كلنا مع بعض علشان مصر".
وقال طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه نيابة عن ملايين المواطنين يتوجه بالشكر والتقدير إلي مؤسسة مصر الخير، تلك المؤسسة المحترمة والعريقة والتي ولدت عملاقة، بداية من الدكتور وعلي جمعة رئيس مجلس الأمناء، مرور بكل العاملين الذي يعملون في صمت.
وأضاف :" مفيش بيت مصري إلا وتعامل بشكل أو آخر مع مصر الخير واستفاد من الخدمات التي تقدمها وفي شتي مجالات الحياة، وكل محافظات مصر استفادت من مؤسسة عمرها 12 عاما فقط أكثر من مؤسسات لها أكثر من 100 سنة.
من ناحيتها قالت رسمية سيد عفيفي الام الغارمة المثالية لهذا العام، : أشكر مصر الخير علي وقفها جنبي، في أزمتي التي تخل فيها الجميع عني حتي زوجي طلقني وتشرد اطفالي، ولم يكن لدي سبيل سوي الانتحار.
وأضافت :" بالفعل القيت نفسي في النيل، وتم انقاذي، وتدخلت مصر الخير، وسددت ديواني، واعادت لي اسرتي واطفالي، أنا اتولدت من جديد علي يدها، ووقفت علي رجلي مرة أخري، وعاد أبنائي إلي المدرسة، وأقاموا لي ورشة، وتحولت من غارمة إلي منتجة، وسأحاول تكبير مشروعي، ادعو كل أم وكل غارمة للعمل حتي لا تعود لدائرة الديون مرة أخرى".
جاءت الاحتفالية في إطار المبادرات الاجتماعية لرئيس الجمهورية مثل سجون بلا غارمات، وحياة كريمة، حيث تدعم مؤسسة مصر الخير النساء لنجاحهن في تحويل رحلات الكفاح إلى نجاح من خلال فك الكرب ثم التحول إلى الانتاج والعمل وتغير الحياة للأفضل.
جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلي خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصري من العدم إلي الكفاف ومن الكفاف إلي الكفاية ومن الكفاية إلي الكفاءة حتي يكون الإنسان قادر على المساهمة الإيجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعا، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية في تقديم أكثر من 55 مليون خدمة خلال 12 سنة تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية.
نظمت مؤسسة مصر الخير احتفالية كبرى لتكريم الأمهات الغارمات الأكثر استحقاقا، الذي أقيم هذا العام تحت شعار " المرأة من كفاح لنجاح"، للإعلان عن الأمهات المثاليات وتكريمهن كنماذج مصرية مشرفة، بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين، والفنانة ليلي علوي، والفنان مصطفى شعبان، وطلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والهجرة ومحافظ الجيزة.
من جانبه قال محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر، إنه خلال 12 عاما فقط من عمر مؤسسة مصر الخير، أصبحت أكبر مؤسسة أهلية تنموية في مصر، ولديها 206 مشروعات، أحدهم مشروع الغارمين.
وأضاف أنه منذ إطلاق برنامج الغارمين، تم فك 68 الف غارم وغارمة من السجون المصرية، وتم إقامة مشروعات لبعضهم، موضحًا أن قرية واحدة وهي قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية، كانت تضم 173 غارما وغارمة وتمولك كربهم، وتم إقامة مصنع للسجاد اليدوي لهم.
ودعا أمين الصندوق ، شركاء مؤسسة مصر الخير و أعمال الخير إلي العمل علي إخراج القانون الذي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع المستشار سامح عبدالله الرئيس بمحكمة الاستئناف وتم تقديمه لمجلس النواب لاستبدال العمل بعقوبة الحبس الغارمين، ليكون الحكم علي الغارم العمل في أحد المشروعات، وليس السجن، وخصوصا أن معظم الغارمين من السيدات، لحماية الأسرة المصرية، لأنه في حالة سجنها الغارمة يحدث تشرد الأسرة بأكملها لانها هي عمود البيت.
فيما قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في الكلمة التي ألقاتها نيابة عنها منال حنفي مدير عام شئون المرأة بالوزارة، إن الحكومة المصرية تدعم وتتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية من أجل تنمية المجتمع المصري.
وأضافت : حريصون على العمل مع كل الجمعيات، وعلى رأسها مصر الخير لأنها هي مؤسسة رائدة تتنيي القضايا المجتمعية، ولديها حس عالي بقضايا التنمية وتعمل بفكر متطور، ونشكر كل المساعي الاجتماعية".
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لكل سيدة مصرية، وكذلك للغارمين موضحة أن كل ست غارمة هي ست قوية طالما قادرة أن تصلح من شأنها وتقدم الخير لأسرتها ومجتمعها.
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه لمياء أحمد عبد القادر نائب محافظ الجيزة، موضحا أن هناك تعاون مستمر مع مصر الخير تلك المؤسسة العريقة، وهناك استجابة فورية لكل الحالات التي يتم إرسالها لها وتعاون في إقامة المشروعات، قائلا : المؤسسة لها أيادي بيضاء في كل المحافظة.
كما قدمت النجمة الفنانة ليلي علوي، التحية لكل أم ولكل سيدة مصرية، موضحة أن الأم هي اهم ما في الحياة فهي قيمة كبيرة جدا، وهي أساس لكل أسرة.
وأضافت علوي:" أن كل أم همها تربية وتعليم أبنائها أفضل وأحسن تربية، وانقاذهم من أي خطر، فتحية كبيرة لكل أم".
ووجهت التحية لمؤسسة مصر الخير التي دائما سباقة في عمل الخير ومد يد العون للمحتاجين، فهي تعمل الكثير من أجل مصر وشعبها، فمصر الخير إسم علي مسمي، وهي تولي أهمية كبيرة بكل قضايا الوطن ومشكلاته وتعمل علي مشكلات الجهل والفقر والمرض، وفي النهاية أيدينا كلنا مع بعض علشان مصر".
وقال طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنه نيابة عن ملايين المواطنين يتوجه بالشكر والتقدير إلي مؤسسة مصر الخير، تلك المؤسسة المحترمة والعريقة والتي ولدت عملاقة، بداية من الدكتور وعلي جمعة رئيس مجلس الأمناء، مرور بكل العاملين الذي يعملون في صمت.
وأضاف :" مفيش بيت مصري إلا وتعامل بشكل أو آخر مع مصر الخير واستفاد من الخدمات التي تقدمها وفي شتي مجالات الحياة، وكل محافظات مصر استفادت من مؤسسة عمرها 12 عاما فقط أكثر من مؤسسات لها أكثر من 100 سنة.
من ناحيتها قالت رسمية سيد عفيفي الام الغارمة المثالية لهذا العام، : أشكر مصر الخير علي وقفها جنبي، في أزمتي التي تخل فيها الجميع عني حتي زوجي طلقني وتشرد اطفالي، ولم يكن لدي سبيل سوي الانتحار.
وأضافت :" بالفعل القيت نفسي في النيل، وتم انقاذي، وتدخلت مصر الخير، وسددت ديواني، واعادت لي اسرتي واطفالي، أنا اتولدت من جديد علي يدها، ووقفت علي رجلي مرة أخري، وعاد أبنائي إلي المدرسة، وأقاموا لي ورشة، وتحولت من غارمة إلي منتجة، وسأحاول تكبير مشروعي، ادعو كل أم وكل غارمة للعمل حتي لا تعود لدائرة الديون مرة أخرى".
جاءت الاحتفالية في إطار المبادرات الاجتماعية لرئيس الجمهورية مثل سجون بلا غارمات، وحياة كريمة، حيث تدعم مؤسسة مصر الخير النساء لنجاحهن في تحويل رحلات الكفاح إلى نجاح من خلال فك الكرب ثم التحول إلى الانتاج والعمل وتغير الحياة للأفضل.
جدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلي خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل العودة للحياة الكريمة في جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصري من العدم إلي الكفاف ومن الكفاف إلي الكفاية ومن الكفاية إلي الكفاءة حتي يكون الإنسان قادر على المساهمة الإيجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعا، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية في تقديم أكثر من 55 مليون خدمة خلال 12 سنة تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية.