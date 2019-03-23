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اقتصاد

150 شركة ومشتريا دوليا في الدورة السادسة لمعرض مستلزمات الفنادق.. أبريل المقبل

السبت 23/مارس/2019 - 05:14 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم وعلياء فوزى
تنطلق فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولى لمستلزمات الفنادق والمطاعم والكافيهات ( كافيكس &اوتيلير ) والذى يعقد بأرض معارض مصر بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل.

وصرح عمرو عبد اللطيف رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أنه تم اضافة قطاع مستلزمات الفنادق الى المعرض فى دورته الجديدة دعما للمشروعات الفندقية والقطاع السياحي بعد عودة تعافي النشاط السياحي والانتعاشة المتوقعة فى ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر مشيرا إلى أن (أوتيلير) يعد المعرض الثاني عالميا بعد معرض شانجهاى العالمي الذي يعقد على مدى 25 عاما في الصين .

وأكد عبد اللطيف، ان المعرض يشارك به أكثر من 100 عارض من أكبر وأهم الشركات بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 مشتريا دوليا وصاحب مشروع متخصص من دول مجلس التعاون الخليجي وشرق وشمال أفريقيا وجنوب آسيا تم انتقاؤهم عن طريق شبكة مستشارين متخصصين فى مختلف دول العالم.

ويستهدف المعرض زيارة أكثر من 15 الف زائر متخصص من مختلف المشروعات السياحية ومشروعات التطوير العقاري والمراكب العائمة بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات .

ويتضمن المعرض عددا من الندوات التعريفية والموائد المستديرة حول صناعة المستلزمات الفندقية أحدث النظم العالمية في مجال تجهيزات الفنادق والمطاعم .

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