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محافظات

رفع درجة الاستعداد بالوادي الجديد بسبب العواصف الترابية

السبت 23/مارس/2019 - 03:39 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية خلال الفترة الحالية، وذلك حيث تعرضت المحافظة لعواصف ترابية شديدة حجبت الرؤية على الطرق السريعة.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم "السبت"، على استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها والتشديد على جميع الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة.

وفي نفس السياق، رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلي نصح السائقين بعدم تجاوز السرعات أثناء السفر نتيجة الرياح.

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