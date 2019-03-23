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محافظات

انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه

السبت 23/مارس/2019 - 03:41 م
صدى البلد
خالد رياض
تحت شعار النقطة بتفرق انطلق صباح اليوم الموافق 23 مارس 2019 ماراثون الدراجات الذي نظمته شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع اتحاد دراجى سوهاج ، بهدف دعم خطط الدولة الرامية لتشجيع جميع فئات المجتمع لجعل الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك أولوية وثقافة حياة.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ان الماراثون ياتى على هامش الاسبوع المائى الذى تستمر فعالياته حتى 28 مارس الجارى حيث انطلق الماراثون من امام قصر ثقافة سوهاج ليعبر كوبرى سوهاج اخميم مرورًا بجامعة سوهاج ووصولًا لقرية نيدة بمركز اخميم والتى يقام عليها فعاليات الاسبوع المائى.

وفى نفس السياق اجرى مسئولى التوعية والتثقيف بالشركة استطلاع راى وحملة لطرق ابواب مواطنى القرية لتوعيتهم باهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم تلويث مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.

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