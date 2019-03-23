روزالين البيه تنهى 30% من تصوير قابيل

تواصل الفنانة روزالين البيه تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "قابيل"، والذي ينتمي لنوعية البطولات الجماعية، ويعتبر أول أدوارها التليفزيونية بمصر.



ويتكتم مخرج العمل والشركة المنتجة على تفاصيل العمل كله، والمسلسل هو اللقاء الثاني لها مع بطله محمد ممدوح بعد فيلم تراب الماس، والثاني ايضا لها مع مخرجه كريم الشناوي بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وإخراجه اللقاءات التي أجرتها مع ضيوف المهرجان وصناعه كوجه إعلامي له.



روزالين صورت حتى الآن ٣٠ بالمئة من دورها بالمسلسل والعمل كتبه مصطفى صقر ومحمد عز ويخرجه كريم الشناوي ومن إنتاج I production، وتشارك روزالين بطولة العمل مع كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وفاطمة ناصر وعلي الطيب.



على صعيد آخر تنتظر روزالين عرض مسلسلها الأمريكي الجديد "رامي" والذي تلعب فيه دور أماني وهي فتاة مصرية يلتقيها بطل العمل رامي بالقاهرة وتتوالى أحداث العمل.



وسيبدأ عرضه الشهر المقبل على منصة العرض الإلكترونية Hulu بالإضافة لقنوات أخرى وشارك في الحلقتين من مصر كل من الفنانين شادي ألفونس وبيسو- بطرس غالي - وسلوى محمد علي.