محافظ القليوبية يؤكد أهمية رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه

طالب محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، بإقامة ندوات توعوية للمواطنين لرفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من الإسراف والتلوث، والتعرف على ما يتم إنفاقه لوصول المياه نظيفة إلى المنازل، مؤكدا أن ذلك يستلزم تكاتف الجميع.



جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للمياه التي أقامتها وزارة الري، اليوم "السبت"، في حديقة عفلة بالقناطر الخيرية.



وقال محافظ القليوبية إن ترشيد المياه هو موضوع الساعة؛ نظرا لكونها مشكلة حياة، مشيرا إلى أن المصريين القدماء كانوا يجرمون من يلوث مياه النهر، ولا مناص من تحقيق الحفاظ على المياه إلا بالعودة لهذه القيم.



من جهته، قال ممثل وزارة الأوقاف الدكتور أشرف فهمي في الاحتفالية، إن هذا الاحتفال يعد فرصة لرفع الوعي عند الشعوب، بكل ما يتصل بالمياه وحسن إدارتها المستدامة لموارد المياه، ليصبح الترشيد ثقافة مجتمع وثقافة شعوب، ما يعني الاستخدام الأمثل والحفاظ على المياه دون إسراف أو تبذير في مختلف النواحي.



وأضاف فهمي في كلمته "أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وهو أصل الحياة، وأن الحفاظ عليه واجب ديني، وهو ما نصت عليه كل الأديان، حيث دعت الى الحفاظ على كل قطرة ماء".



وقال إن الوزارة، وجهت جهودها لترشيد المياه، حيث كانت الخطبة الثانية أمس الجمعة، مخصصة للحفاظ على المياه وعلى كل قطرة بجميع مساجد مصر بجميع المحافظات.